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Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

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Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç'un RAMS Park stadyuma nasıl geldiği ortaya çıktı. Hak mahrumiyeti cezası alan Koç, bu cezayı paraya dönüştürerek haklarına kavuştu. Günlük 15 bin TL ödeyen Koç, böylelikle stadyuma girebildi. TFF'nin ise bu tür durumları önlemek adına "ödeme" seçeneğini kaldırmayı düşündüğü belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendiği maçtan sonra yaşanan olaylar, derbiye damgasını vurdu.

ALİ KOÇ RAMS PARK'A GELDİ

Maçı yerinden takip etmeyen sarı-lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, galibiyetten sonra stada gelip yöneticileriyle sahaya girdi, takımını tebrik etti. Galatasaraylı Yönetici Eray Yazgan, Fenerbahçe'nin Başkanı ve Yöneticisi Selahattin Baki arasında yaşananlar yeni bir krize sebep oldu.

CEZASINI ÖDEDİ

RAMS Park'a sonradan gelip ardından Samandıra'da açıklamaya yapan Koç'un, hak mahrumiyeti cezası sebebiyle yaptığı davranışların hukuksuz olduğu yönünde söylentiler yayıldı. Ancak gerçek belli oldu. Günlük 15 bin TL bedeli olan cezayı ödeyen Ali Koç, haklarına bu sayede kavuştu. TFF'nin ise eski olan bu af kanunundan dolayı yaşanan sıkıntılar sebebiyle 'ödeme' seçeneğini kaldırmayı düşündüğü ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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