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Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi! İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kalacak

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Galatasaray derbisi öncesinde yabancı teknik adamlarla görüşmeler gerçekleştiren Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile ilgili düşünceler değişti. Başkan Ali Koç'un, derbide takımın ortaya koyduğu karakterden etkilendiği ve gelecek sezon da İsmail Kartal ile devam etme düşüncesine sıcak baktığı belirtildi. Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa, İsmail Kartal ile kesin olarak devam edilecek.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda yenen Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

DERBİ ZAFERİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Derbi öncesinde yabancı teknik adamlarla görüşen sarı-lacivertliler, derbi zaferi sonrasında İsmail Kartal hakkındaki düşüncelerini değiştirdi. İsmail Kartal, Galatasaray derbisi öncesine kadar gelecek sezon Fenerbahçe'nin planlarında yer almıyordu.

ŞAMPİYON OLURSA KESİN KALACAK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un derbi zaferi sonrasında teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili fikrini değiştirdiği öğrenildi. Başkanın, derbide takımın ortaya koyduğu karakterden çok etkilendiği öğrenildi. Ali Koç'un gelecek sezon da İsmail Kartal ile devam etme düşüncesine artık daha sıcak baktığı belirtildi. Sarı-Lacivertliler'in şampiyon olması durumunda ise İsmail Kartal ile yola kesin olarak devam edilecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İsmail Kartal Galatasaray Fenerbahçe Ali Koç Futbol Spor Haberler

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