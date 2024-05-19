Üye Girişi
Haberler

Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular Galatasaray maçı sonrası Rams Park çimlerine çıkarak galibiyeti kutladı. O sırada bazı Galatasaraylı idareciler sahaya girdi. İki taraf arasında kısa süreli gerginlik çıktı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olaylar büyümeden önlendi. Koç, Yazgan'a gerginlik sırasında "Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin!" ifadesini kullandı. Ali Koç'un kendi yöneticisi Selahattin Baki'yi fırçaladığı da gözlerden kaçmadı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasından ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk şansını son haftaya bıraktı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, derbi zaferinin ardındanyönetim kurulu üyeleriyle birlikte RAMS Park'a geldi. Statta kısa süreli gerginlik yaşandı.

Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı

FENERBAHÇE, SAHADA KUTLAMA YAPMAK İSTEYİNCE ORTALIK KARIŞTI

Ali Koç ile birlikte, tüm takım ve yönetim kurulu üyeleri, Rams Park zeminine gelip sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu bölüme gitti. Kanarya, zaferini burada kutlamalarken, Galatasaraylı yöneticiler de sahaya girdi. İki grup arasında gerginlik çıktı. Olay, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle büyümeden yatıştırıldı.

Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı

KOÇ, BAKİ'Yİ FIRÇALADI

Gerginlik esnasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,kendi yönetici Selahattin Baki'ye de tepki gösterdi ve sakinleştirmek için yakasına yapıştı. Ali Koç, Baki'ye "Sana sus dediğimde susacaksın" sözleriyle serzenişte bulundu.

Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı

"DAYAK YİYECEKSİN"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ile gerginlik yaşadı. Koç, Yazgan'a gerginlik sırasında "Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin!" ifadesini kullandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaşanan gerginliğin ardından futbolcuları ve yönetici arkadaşlarını topladı ve soyunma odası koridoruna girdi. Ali Koç daha sonra "Haydi bitti işimiz, gidebiliriz." diyerek stattan ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Selahattin Baki Galatasaray Fenerbahçe Ali Koç Futbol Spor Haberler

Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi

Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi

 İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar

 İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteriyle ilk temas

İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteriyle ilk temas

Bakmadan Geçme

Şampiyon kim olacak? Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak? Villarreal Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (ARDA GÜLER'İN GOLLERİ) Real Madrid maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe kaç yıldır şampiyon olamıyor 2024? İşte Fenerbahçe'nin son şampiyonluk yaşadığı sezon! DEV DERBİDE KAVGA! Fenerbahçe - Galatasaray maçı kavgayı kim çıkardı, KİM KAVGA ETTİ? Olay ne, ne oldu? Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? GS en son hangi yıl ve sezon şampiyonluk yaşadı? FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ? #9917 Dev derbide kim önde, kim gol attı? DEV DERBİ SON DURUM! #129349 DEV DERBİDE NEFESLER TUTULDU! #9917 Fenerbahçe Galatasaray maçı CANLI ANLATIM! Dakika dakika ne oldu, kim gol attı? #129349 Tarihte suikaste uğrayan ve ölen dünya liderleri GALATASARAY'IN TARİHÇESİ! Galatasaray ne zaman kuruldu, kaç kez şampiyon oldu? Galatasaray ilk başkanı kimdir? FENERBAHÇE'NİN TARİHÇESİ! Fenerbahçe ne zaman kuruldu, kaç kez şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin ilk başkanı kimdir? Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlar (1909-2024) Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI izle! (HD) 19 Mayıs Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi kavga mı çıktı, kimle kim kavga etti? İlk 11 belli oldu! İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı 11'leri!
Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız

Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
500

Yorumlar (2)

Onur Başoğlu:

hayırdır 2012 deki şampiyonluğu daha unutmadinizmi.sampiyon olsanız anlicamda.neyin kutlaması.ilk defa mı GS stadinda kazaniyorsunuz

5
3
yanıtYanıtla
Ne Demeli:

Bu adamın tek işi ortalığı karıştırmak ve de bunu çok iyi yapıyor. Sonra da kendisi bir şey yapmamış gibi herkesi suçluyor.

1
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title