Saldanha kimdir? Matheus Saldanha kaç yaşında nereli?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, derbi mücadelesinde Galatasaray'ı 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu önemli maçı izlemeye gelen sürpriz bir isim ise transfer dedikodularına sebep oldu. Maçı tribünden takip eden Brezilyalı futbolcu Matheus Saldanha, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı için dikkatleri üzerine çekti. Saldanha'nın maçı izlemesi, Fenerbahçe taraftarlarında heyecan yarattı ve transfer spekülasyonlarını daha da artırdı.

MATHEUS SALDANHA KİMDİR?

Matheus Saldanha, tam adı Matheus Bonifacio Saldanha Marinho olan 24 yaşındaki Brezilyalı bir profesyonel futbolcudur. 1.85 metre boyundaki forvet, sol ayağını etkili bir şekilde kullanmaktadır. Kariyerine Osasco FC'de başlayan Saldanha, Bahia'ya transfer olmuş ve burada A takımına yükselmiştir. Yurt dışı deneyimleri arasında Japonya'da Jef Utd. Chiba ve Neftçi Bakü ile Avrupa kıtasında yer alıyor. Geçen sezon Partizan formasıyla 24 maçta 15 gol atıp 5 asist yapmıştır. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon eurodur.

MATHEUS SALDANHA KARİYERİ

Matheus Saldanha, Brezilyalı bir futbolcu ve forvet oyuncusudur. İşte kariyeri hakkında bilgiler:

Doğum Tarihi ve Yaşı : 18 Ağustos 1999 doğumlu ve 24 yaşındadır.

Doğum Yeri : Uberaba, Brezilya.

Boy : 1.85 metre.

Mevki : Santrafor.

Kariyeri:

Futbola Osasco FC'de başladı.

Bahia takımına transfer oldu ve A takıma yükseldi.

Japonya'da JEF Utd. Chiba'ya kiralandı ve ardından bonservisi alındı.

CD Rongcheng tarafından kiralandı.

Avrupa'ya Neftçi Bakü ile geldi.

Partizan'a transfer oldu ve 24 maçta 15 gol attı, 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olan Matheus Saldanha, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi kulüplerin dikkatini çekiyor.