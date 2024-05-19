Üye Girişi
Haberler

Okan Buruk: Şampiyonluğu hala istiyoruz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TÜMOSAN Konyaspor maçıyla şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi. Ancak Fenerbahçe derbisinde istedikleri performansı sergileyemediklerini belirten Buruk, önümüzdeki hafta şampiyonluğu ilan etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacakları maçla şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Buruk, Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe derbisinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Derbiye 6 puan önde çıktıklarını ve alabilecekleri 1 puanın kendilerini şampiyon yapacağını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Hayalimiz, düşüncemiz şampiyonluk kutlaması yapmaktı. Maçın başından sonuna kadar şampiyonluğu bugün yaşayacak oyunu ortaya koymadık. Maç, berabere bitebilirdi. Rakibimiz 10 kişi kaldı. Şanssız bir gol yedik. Daha çok üretmemiz gerekirdi. Rakip hem 11 kişiyken hem de 10 kişiyken istediğimiz futbolu ortaya koyamadık. Bireysel olarak da iyi günümüzde değildik. Kendi sahamızda şampiyonluk kutlamayı hayal ederken üzüntülü bir gece yaşıyoruz." diye konuştu.

Birçok serilerinin sona erdiğini aktaran Okan Buruk, "Bu sezon içeride 18'de 18 yapmıştık. İlk mağlubiyetimizi yaşadık. Galibiyet serimiz de bitmiş oldu. Bunun için de çok üzgünüz. Zaten 6 puanlık avantaj da bu tür kazalara karşı bizim için bir güvenlikti. Önümüzdeki hafta Konyaspor deplasmanında daha iyisini yaparak şampiyon olmaya çalışacağız. Konyaspor da ligde kalmak için önemli bir çaba sarf ediyor." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, oyuncularının maça iyi motive olduğunu belirterek, "Bugün çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Oyuncuları hafta için çok motive gördüm. Son idman ve maç ısınması çok iyiydi. Ancak maçtaki performansımız o kadar iyi değildi. Bazen bu tür baskılar olabiliyor. Kendimizi kazanarak şampiyon olmaya şartlamıştık. Bugün istediğimiz sonucu alamadığımız için üzgünüz. Başımızı kaldıracağız. Üç puan öndeyiz. İnşallah önümüzdeki hafta şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Şampiyon olamayan takımı başarısız sayamazsınız"

Okan Buruk, hem kendileri hem de Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki performansıyla başarılı olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın şampiyonluğu kendilerinin hak ettiğini iddia etmesiyle ilgili Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsmail hoca soyunma odasına geldi. Bana daha farklı bir şekilde konuştu. İki takımın da başarılı olduğunu söyledi. Ben de hep bunu söylüyorum. İki takım da başarılı bir sezon geçiriyor. Geçen sene de buna benzer bir şey yaşamıştık. Kendi sahamızda Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesek buna benzer şeyler konuşulacaktı. Bence iki taraf için önemli bir sezon geçiyor. Puan ve galibiyet rekorları kırılıyor. Çok büyük emek verdik. Emek verdiğimiz ve başarılı olduğumuz için de rakibimizin 6 puan önündeydik. Bugün de 3 puan önündeyiz. İnşallah yine şampiyonluğumuzu yaşayacağız. Şampiyon olamayan takımı başarısız sayamazsınız. Çok emek var. Bu emeğin karşılığında başarılı ve güçlü bir Galatasaray var. Bunu da ligde kazandığımız maçlar ve futbolumuzla gösterdik. Hedefimiz bir sonraki maçı kazanarak şampiyonluğumuzu ilan etmek."

Maçta çok uzun süre 11'e 10 üstün oynadıklarını hatırlatan Buruk, "Rakibimizin kaybedecek bir şeyi yoktu. Biz de sahamızda şampiyonluğa hazırlanıyorduk. İki takım arasındaki psikolojik fark böyleydi. İki takım da birbirine pozisyon vermedi. Bu maçta taktikten bahsedemeyiz. Rakibimiz iyi savundu, topun arkasına iyi geçti, kaymaları ve müdahaleleri iyi yaptı. Fenerbahçe, 10 kişiyle iyi savunma yaptı. Biz de kalitemizi net bir şekilde ortaya koyabilirdik. Özel ve kaliteli oyuncularımız var. Rakibimiz kapandıktan sonra kırabilirdik. Biz kendi performansımızın altında kaldık." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Okan Buruk Konyaspor Tümosan Futbol Spor Güncel Haberler

Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi

Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi

 İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar

 İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteriyle ilk temas

İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteriyle ilk temas

Bakmadan Geçme

Şampiyon kim olacak? Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak? Villarreal Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (ARDA GÜLER'İN GOLLERİ) Real Madrid maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe kaç yıldır şampiyon olamıyor 2024? İşte Fenerbahçe'nin son şampiyonluk yaşadığı sezon! DEV DERBİDE KAVGA! Fenerbahçe - Galatasaray maçı kavgayı kim çıkardı, KİM KAVGA ETTİ? Olay ne, ne oldu? Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? GS en son hangi yıl ve sezon şampiyonluk yaşadı? FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ? #9917 Dev derbide kim önde, kim gol attı? DEV DERBİ SON DURUM! #129349 DEV DERBİDE NEFESLER TUTULDU! #9917 Fenerbahçe Galatasaray maçı CANLI ANLATIM! Dakika dakika ne oldu, kim gol attı? #129349 Tarihte suikaste uğrayan ve ölen dünya liderleri GALATASARAY'IN TARİHÇESİ! Galatasaray ne zaman kuruldu, kaç kez şampiyon oldu? Galatasaray ilk başkanı kimdir? FENERBAHÇE'NİN TARİHÇESİ! Fenerbahçe ne zaman kuruldu, kaç kez şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin ilk başkanı kimdir? Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlar (1909-2024) Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI izle! (HD) 19 Mayıs Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi kavga mı çıktı, kimle kim kavga etti? İlk 11 belli oldu! İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı 11'leri!
Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız

Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title