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Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim

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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle bir araya geldi. Önemli açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'nin galip gelmesi, şampiyon olması hepimizi mutlu eder. Galatasaray maçı için 'Biz Galatasaray'ı yeneceğiz.' dedim. Öyle bir noktaya geldik ki, şampiyon olursak başkanlık ve yönetim kurulunu kazanma şansımızı kaybederiz. Ama yine de Fenerbahçe şampiyon olsun" dedi.

Fenerbahçe'de 30-31 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda aday olan eski başkan Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle buluştu. Kalamış'ta bulunan bir restoranda kongre üyeleriyle bir araya gelen Aziz Yıldırım, tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde mekana giriş yaptı. Kongre üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği yemekte konuşan Yıldırım, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE KAZANSIN, BİZ KAYBEDELİM"

"Hepimiz Fenerbahçeliyiz" diyerek sözlerine başlayan Yıldırım, " Fenerbahçe'nin galip gelmesi, şampiyon olması hepimizi mutlu eder. Galatasaray maçı için 'Biz Galatasaray'ı yeneceğiz.' dedim. Öyle bir noktaya geldik ki, şampiyon olursak başkanlık ve yönetim kurulunu kazanma şansımızı kaybederiz. Ama yine de Fenerbahçe şampiyon olsun. Çocuklar 10 yıldır mutlu olmuyordu. Şampiyon olursak Fenerbahçeli çocuklar üzülmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Fenerbahçe'de amatör branşların başarılı şekilde devam ettiğini de vurgulayan Yıldırım, "Biz spor kulübüyüz. Amatör branşlar bizim bıraktığımız şekilde devam ediyor. Dörtlü Final'e çıkan takımımız inşallah şampiyon olup ikinci kez bu kupayı getirir. Seçimde kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe camiası 3 Temmuz'da olduğu gibi birlik, beraberlik içinde devam etmelidir. Kim seçilirse seçilsin, hiç önemli değil. Biz Fenerbahçe'yiz, en büyüğüyüz, en büyük olmaya da mecburuz. Kuva-yi Milliye'yi canlandıran kulüptür burası. 3 Temmuz'da bunu gördük. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne sarılalım ve bu ülkenin ileriye gitmesi için çalışalım. Hepinizi çok seviyorum. Biz Fenerbahçe'yiz. 1919'dan bu yana bu cumhuriyetin kuruluşu için her şeyi yaptık. Onun için Fenerbahçe'ye sahip çıkmalıyız, kavga değil barış yapmalıyız" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Veysel null:

Yaw Galatasaray şampiyonluğu kaybederse ben bile inanacam GS nin şimdiye kadar şikeyle buralara geldiğine... öyle bir şey olmayacak boşuna heveslenmeyin

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Yaşar Aksoy:

Transferi doğru yapan şampiyon olur. 5 kişilik işi iyi bilen bir Komite kurulsun en doğru transferi yapar. Hata payı çok çok az olur. Tribünleri organize edecek bir ekip oluşturulmalı. Moral motivasyon için psikologlar çok iyi olmalı. Bunları yap 3 sene üst üste şampiyonluk garanti

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