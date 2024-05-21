Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, olaylı derbide yaşananları saniye saniye paylaştı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Fenerbahçe, kulübün Youtube hesabından derbi zaferinin hikayesini paylaştı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç ve teknik direktör İsmail'in Kartal'ın maç öncesi ve sonrasında yaptığı ateşleyici konuşmalar dikkat çekti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. Sarı-lacivertli takım, bu zaferin hikayesini Fenerbahçe Youtube hesabından paylaştı.

Kamp günü, maç öncesi, devre arası ve maç sonrası yapılan konuşmalar şu şekilde;

KAMP GÜNÜ

İsmail Kartal :"Yarın orada alacağımız 3 puan tarih boyunca, yaşadıkları sürece o 3 puanın acısını üzerinden atamayacaklar. Uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak bir sonuç olacak onlar için. Bir çöküş, bir üzüntü..."

Ali Koç :"Şampiyonluğu kutlama planlarını iptal etmemiz bir Fenerbahçe taraftarı için şampiyonluk kadar önemlidir.

MAÇ ÖNCESİ

İsmail Kartal:"Bugün hesap kesme günü, bunu unutmayın! Buraya bunu herkese göstermeye geldik. Sözün bittiği yerdeyiz, son sözü siz söyleyeceksiniz."

Olaylı derbide neler oldu? Fenerbahçe, yaşananları saniye saniye paylaştı

DEVRE ARASI

İsmail Kartal:"1 kişi eksiğiz. Oyundan atılan arkadaşınız için de oynayacaksınız. 10 kişi bile oynasak bunlardan ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Onları 10 kişi bile yenebiliriz. Yeter ki kendimize güvenelim. Bugün burada neler olduğunu herkes görüyor. Herkese en güzel cevabı ikinci 45 dakikada vereceğiz."

Olaylı derbide neler oldu? Fenerbahçe, yaşananları saniye saniye paylaştı

MAÇ SONU

İsmail Kartal:"Herkese bu takımın ne kadar büyük olduğunu gösterdiniz. Bütün ittifakları ve oyunları bozduk. Tarihi bir ve bu gece tarih yazdınız."

Ali Koç:"Sizinle gurur duyuyorum. Aferin size! Onların partilerini iptal ettiniz."

Kaynak: Haberler.com / Spor

İsmail Kartal Galatasaray Fenerbahçe YouTube Ali Koç Futbol Spor Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili iddialara Koç Holding'den açıklama var: Görüşmeler sürüyor

Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili iddialara Koç Holding'den açıklama var: Görüşmeler sürüyor

 Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

Bakmadan Geçme

Emre Kartal kim, tutuklandı mı? İsmail Kartal'ın oğlu kimdir? Hulusi Belgü kimdir? Hulusi Belgü görevi ne, nereli? Yapı Kredi Bankası satıldı mı? Koç Holding'ten açıklama geldi Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! 21 Mayıs ATV canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? BBCS 67. bölüm izle! #128250 Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Boston Celtics Indiana Pacers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 21 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Yapı Kredi kimin? Yapı Kredi yerli mi, yabancı mı? 21-22 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Japonya Bayan Voleybol Milli Takım kadrosu ve instagram hesapları ne? Arjantin Bayan Voleybol Milli Takım kadrosu ve instagram hesapları ne? Survivor kim kazandı? 21 Mayıs Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? 21-22 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Bahar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 21 Mayıs Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ben Bu Cihana Sığmazam 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 21 Mayıs Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'Şarap festivali' eleştirisine yanıt: Kendisine bilgi veren muhtemelen akşamdan kalmaydı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Şarap festivali" eleştirisine yanıt: Kendisine bilgi veren muhtemelen akşamdan kalmaydı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title