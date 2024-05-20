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Canlı yayında ters düştüler! Dursun Özbek ile Erden Timur arasında Ali Koç anlaşmazlığı

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan olaylarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Özbek, toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile aralarında Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan kavgayı anlattı. Koç ile yaşanan bu kavga konuşulurken Özbek ve Timur arasında geçen diyalog ilginç anlara sahne oldu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile birlikte Fenerbahçe derbisinin ardından yaşananlarla ilgili düzenlenen basın toplantısında kameralar karşısına geçti. Başkan Özbek'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşadıkları olayı anlatırken Erden Timur ile arasındaki diyalog dikkat çekti.

Dursun Özbek ve Erden Timur arasındaki diyalog şu şekilde;

Dursun Özbek: "Anlatmak istiyorum. Müsaade edersen anlatacağım."

Erden Timur: "Siz bilirsiniz de anlatmayın, ne diyeyim başkanım."

Dursun Özbek: "TFF'de bir toplantıdayız. TFF başkanı, ben yanında, Ali Bey diğer tarafta, Erden ben yanımda. 20 tane kulüp başkanları, TFF yetkilileri var. Bir olay oldu, olayın niteliğini hatırlamıyorum. Ali Bey şiddetle kalktı, Erden'e parmağını sallayarak, yanlışsam düzeltebilir misin, sen söyle."

Erden Timur: "Ne dediğini tam hatırlamıyorum, şey dedi herhalde. Bir kişiye dikkat et öyle bir şey dedi."

Dursun Özbek: "Seni mahvedeceğim, parmak salladı, sen Koç Ailesi'ni tanımıyorsun dedi, seni mahvedeceğim, ticaret hayatını bitireceğim, geceleri uyuyamayacaksın dedi."

Erden Timur: "Yok o kısımları demedi başkanım. O nitelikte bir şey dedi."

Dursun Özbek: "Erden tabii benim mevcudiyetim çerçevesinde, ben de kalktım 'Ne diyorsun sen ya' dedim. TFF başkanı iskemlesini geri çekti, aramız açıldı 'Sen kimsin, sen başkanvekilime' dedim, iskonto ederek söyledim. 'Sen kimsin, haddini bil otur aşağı' dedim. Tık aşağı. Sahte kabadayılık başka bir şey, bu olaylar başka bir şey. Onun için iskonto ederek anlattım."

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Murat Yıldırım:

Konya maçına kadar yandık masada kazanmak için her gün ağlarlar…

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Baba Yabgu:

Dursun atıyorsun yanındaki bile onaylamıyor

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