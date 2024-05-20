Bunu da yaptılar! Fenerbahçe taraftarları Galatasaray'ın tabutunu kaldırdı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında dün akşam ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yıllar boyunca unutulmayacak derbiyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.

MAÇ SONU KUTLAMALAR OLAY OLDU

Derbide galip gelen Fenerbahçe taraftarları mücadelenin ardından gece geç saatlere kadar kutlamalar yaptı. O anlara damga vuran bir görüntü ise sosyal medyada viral oldu.

GALATASARAY'IN TABUTUNU KALDIRDILAR

Birbirinden ilginç kutlamaların görüldüğü sokaklarda bir grup Fenerbahçe taraftarının sarı-kırmızılı bir tabutu omuzlarında taşıdığı gör

üldü.