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Bunu da yaptılar! Fenerbahçe taraftarları Galatasaray'ın tabutunu kaldırdı

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Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendiği derbinin ardından bir grup Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray'ın tabutunu kaldırdı. O anlar kısa sürede viral oldu.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında dün akşam ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yıllar boyunca unutulmayacak derbiyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.

MAÇ SONU KUTLAMALAR OLAY OLDU

Derbide galip gelen Fenerbahçe taraftarları mücadelenin ardından gece geç saatlere kadar kutlamalar yaptı. O anlara damga vuran bir görüntü ise sosyal medyada viral oldu.

GALATASARAY'IN TABUTUNU KALDIRDILAR

Birbirinden ilginç kutlamaların görüldüğü sokaklarda bir grup Fenerbahçe taraftarının sarı-kırmızılı bir tabutu omuzlarında taşıdığı gör

üldü.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Cum Ün:

Ya adamlar şampiyon oldu neyin artistliğini yapıyorsunuz

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SUNSET null:

millet eğlenmeye mizaha aç. taşkınlık olmadığı sürece haklı bir kutlamanın kime ne zararı var.

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Veysel null:

aynen bak bu konuda katılıyorum sana. Fanatik bir Galatasaray lıyım ama fenerin de kazanması lazım bazen, ki rekabet olsun. Hep GS kazansa rekabet diye bir şey olmaz ki axxwk hahahaha

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Murat Celik:

Galatasaray şampiyon

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YalancıSavar:

ak şam eve gidince de ülke battı açız diye twit atarlar

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