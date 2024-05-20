Bunu da yaptılar! Fenerbahçe taraftarları Galatasaray'ın tabutunu kaldırdı
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendiği derbinin ardından bir grup Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray'ın tabutunu kaldırdı. O anlar kısa sürede viral oldu.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında dün akşam ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yıllar boyunca unutulmayacak derbiyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.
MAÇ SONU KUTLAMALAR OLAY OLDU
Derbide galip gelen Fenerbahçe taraftarları mücadelenin ardından gece geç saatlere kadar kutlamalar yaptı. O anlara damga vuran bir görüntü ise sosyal medyada viral oldu.
GALATASARAY'IN TABUTUNU KALDIRDILAR
Birbirinden ilginç kutlamaların görüldüğü sokaklarda bir grup Fenerbahçe taraftarının sarı-kırmızılı bir tabutu omuzlarında taşıdığı gör
üldü.