Emre Kartal kim, tutuklandı mı? İsmail Kartal'ın oğlu kimdir?
Fenerbahçe teknik direktörü, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. 37. haftada oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçının sona ermesinin ardından yaşanan saha olayları sebebiyle soruşturma başlatıldı. Peki, Emre Kartal kim, tutuklandı mı? İsmail Kartal'ın oğlu kimdir?
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan olayların ardından Emre Kartal'ın hayatı gündeme geldi. Fenerbahçe teknik direktörü, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, futbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı. Derbi sonrası Emre Kartal kim, tutuklandı mı? İsmail Kartal'ın oğlu kimdir, merak edildi.
EMRE KARTAL KİM, TUTUKLANDI MI?
Emre Kartal, Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın oğludur. 5 Ocak 2003 yılında dünyaya gelen Emre Kartal, Futbol kariyerine sarı-lacivertlilerin altyapısında başlamıştır.
Farklı yaş kategorilerinde forma giyen Emre Kartal, 2020/2021 sezonunda Konyaspor'a ve ardından 1922 Konya takımına transfer olmuştur.
Emre Kartal, Isparta 32 Spor, Bulvarspor, Bayburt 1918 FK, Beylerbeyi 1911 ve son olarak 2023-2024 sezonunda Anadolukavağı takımı kadrolarında yer almıştır.
DERBİ OLAYLARI
Fenerbahçe teknik direktörü, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. 37. haftada oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçının sona ermesinin ardından yaşanan saha olayları sebebiyle soruşturma başlatıldı. Süreç şuan devam ediyor.