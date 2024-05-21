Üye Girişi
Haberler

Emre Kartal kim, tutuklandı mı? İsmail Kartal'ın oğlu kimdir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe teknik direktörü, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. 37. haftada oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçının sona ermesinin ardından yaşanan saha olayları sebebiyle soruşturma başlatıldı. Peki, Emre Kartal kim, tutuklandı mı? İsmail Kartal'ın oğlu kimdir?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan olayların ardından Emre Kartal'ın hayatı gündeme geldi. Fenerbahçe teknik direktörü, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, futbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı. Derbi sonrası Emre Kartal kim, tutuklandı mı? İsmail Kartal'ın oğlu kimdir, merak edildi.

EMRE KARTAL KİM, TUTUKLANDI MI?

Emre Kartal, Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın oğludur. 5 Ocak 2003 yılında dünyaya gelen Emre Kartal, Futbol kariyerine sarı-lacivertlilerin altyapısında başlamıştır.

Farklı yaş kategorilerinde forma giyen Emre Kartal, 2020/2021 sezonunda Konyaspor'a ve ardından 1922 Konya takımına transfer olmuştur.

Emre Kartal, Isparta 32 Spor, Bulvarspor, Bayburt 1918 FK, Beylerbeyi 1911 ve son olarak 2023-2024 sezonunda Anadolukavağı takımı kadrolarında yer almıştır.

DERBİ OLAYLARI

Fenerbahçe teknik direktörü, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. 37. haftada oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçının sona ermesinin ardından yaşanan saha olayları sebebiyle soruşturma başlatıldı. Süreç şuan devam ediyor.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

İsmail Kartal Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

Türbülans sonrası acil iniş yapan Singapur uçağında can kaybı 2'ye yükseldi

Türbülans sonrası acil iniş yapan Singapur uçağında can kaybı 2'ye yükseldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'Şarap festivali' eleştirisine yanıt: Kendisine bilgi veren muhtemelen akşamdan kalmaydı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Şarap festivali" eleştirisine yanıt: Kendisine bilgi veren muhtemelen akşamdan kalmaydı

Bakmadan Geçme

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Mayıs Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 22 Mayıs Çarşamba yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Emre Kartal kim, tutuklandı mı? İsmail Kartal'ın oğlu kimdir? Hulusi Belgü kimdir? Hulusi Belgü görevi ne, nereli? Yapı Kredi Bankası satıldı mı? Koç Holding'ten açıklama geldi Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! 21 Mayıs ATV canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? BBCS 67. bölüm izle! #128250 Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Boston Celtics Indiana Pacers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 21 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Yapı Kredi kimin? Yapı Kredi yerli mi, yabancı mı? 21-22 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Japonya Bayan Voleybol Milli Takım kadrosu ve instagram hesapları ne? Arjantin Bayan Voleybol Milli Takım kadrosu ve instagram hesapları ne? Survivor kim kazandı? 21 Mayıs Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? 21-22 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı?
Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun

Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title