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Samet Akaydın neden kadro dışı bırakıldı, Panathinaikos'tan ayrılacak mı?

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Fenerbahçe'nin Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydın, kadro dışı bırakıldı. Peki, Samet Akaydın neden kadro dışı bırakıldı?

Samet Akaydın neden kadro dışı bırakıldı? Fenerbahçe'nin Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydın, kadro dışı bırakıldı. Peki, Samet Akaydın neden kadro dışı bırakıldı? Detaylar!

SAMET AKAYDIN NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'ta oynayan Samet Akaydın, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapınca kadro dışı bırakıldı. Paylaşımını kaldırması talep edilen Akaydın, bu talebi reddetti ve kadro dışı kaldı. Durumu Fenerbahçe Kulübü'ne bildiren Akaydın, Türkiye'ye dönme kararı aldı.

ATATÜRK PAYLAŞIMI YAPTI, KADRO DIŞI KALDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Panathinaikos Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapan Samet Akaydın'dan paylaşımını kaldırmasını istedi.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNME KARARI ALDI

30 yaşındaki milli futbolcu paylaşımı kaldırmayan Samet Akaydın, Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı. Bu gelişmenin ardından durumunu Fenerbahçe Kulübü'ne bildiren Samet Akaydın, Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Panathinaikos Samet Akaydın Fenerbahçe Yunanistan Gündem Spor Haberler

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