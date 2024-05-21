Fenerbahçe, Eda Erdem'in sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Kulübü, 16 yıldır sarı-lacivertli kadın voleybol takımında forma giyen milli oyuncu Eda Erdem'in sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2008 yılında kulübümüze transfer olduğundan beri çubuklu ruhunu her zaman sahaya yansıtmış, milli takımımızın ve Fenerbahçemiz'in efsane kaptanlarından Eda Erdem, kendisini 2 yıl daha sarı-lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim Kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt ve voleybol şubesi sportif direktörü Dariusz Stanicki'nin de katıldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli ekipte ulusal ve uluslararası birçok başarı elde eden Eda Erdem, ay-yıldızlı formayla da Avrupa ve FIVB Milletler Ligi şampiyonlukları yaşadı.