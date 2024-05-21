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Fenerbahçe'den olaylı derbiyle ilgili yeni açıklama: "Gerçek hak edeni" tüm Türkiye'ye gösterdik

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Fenerbahçe, olaylı Galatasaray derbisiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Her şeyin tam da istedikleri şekilde kendilerine sunulduğu, Takımımızın haksız şekilde henüz maçın başında 10 kişi bırakıldığı ve her şeye rağmen Fenerbahçemizin galibiyeti ile sonuçlanan bu maç, her bir dakikası ile "gerçek hak edeni" tüm Türkiye'ye göstermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiklerimaçın ardından yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"19 Mayıs Pazar günü oynanan, Takımımızın 1-0 galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından rakip takım bireyleri tarafından oluşturulan gündemi dikkatle takip ediyoruz.

Maçın bitişinin ardından rakibimizin serzenişlerinin artarak garipleştiği bu gündemden hareketle öncelikle şunu söylemek isteriz ki;

Derbi zaferimizin ardından gerek mevcut başkan ve muhtelif yöneticiler gerekse başkan adayı nezdinde yapılan sayısız çelişkili açıklamaların ana sebebi, maç sonucunun hazmedilememesi kaynaklıdır.

Her şeyin tam da istedikleri şekilde kendilerine sunulduğu, Takımımızın haksız şekilde henüz maçın başında 10 kişi bırakıldığı ve her şeye rağmen Fenerbahçemizin galibiyeti ile sonuçlanan bu maç, her bir dakikası ile "gerçek hak edeni" tüm Türkiye'ye göstermiştir.

Sezon başından beri haykırdığımız sistematik ve sistemsel sıkıntıların kısa ve net bir özeti niteliğindeki bu maçın, çok büyük beklentiler içindeki rakibimizi bu şekilde sarsmasını anlayışla karşıladığımızı;

İki gündür ortaya koydukları yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanlar dahil olmak üzere kamuoyu nezdinde yapılan algı manipülasyonuna yönelik adımların takibini her mecrada sonuna kadar yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Türkiye Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Murat Yıldırım:

Tff ye rağmen haksızlıklar rağmen kazanan takımdır Fenerbahçem :)

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Veysel Aktaş:

Madem sadece 1 maçı kazanan şampiyonluğu hak ediyorsa öyleyse bu sene Şampiyon olan Manchester City şampiyon değil de Arsenal mi şampiyon olsun? Arsenal de City ile bir maçta berabere kalıp diğer maçta city i yenmişti. Arsenal in şampiyonluğu mu çalındı şimdi? Tabiki hayır şampiyonluk City nin hakkı.Size futbolun kitabının yazıldığı premier ligden örnek veriyorum

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Abdullah KARAMAN:

Galatasaray kasasını doldurdu hafta sonu şampiyon olup primi alacak şampiyonlar ligi garanti onun primi. sizde Galatasaray'ı yendik diye avutun kendinizi.

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Ferudun Bozkurt:

Bumunla yetin ali gs yi yenmek üç gün konuşulur ama şampiyon olmak yıllarca kınuşulur kuş

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