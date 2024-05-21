Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık seçimini ne zaman yapacak?
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlık seçimi için tarih merak konusu oldu. Fenerbahçe taraftarları, kulübün liderini belirleyecek olan başkanlık seçiminin ne zaman gerçekleştirileceğini bekliyor.
Fenerbahçe Kulübü, başkanlık seçimini Mayıs ayının son cumartesi günü gerçekleştirecek. Taraftarlar, başkanlık seçiminin ne zaman olacağını merak ediyor. Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık seçimini ne zaman yapacak?