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Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı

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Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'ta oynayan Samet Akaydın, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapınca kadro dışı bırakıldı. Paylaşımını kaldırması talep edilen Akaydın, bu talebi reddetti ve kadro dışı kaldı. Durumu Fenerbahçe Kulübü'ne bildiren Akaydın, Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Fenerbahçe'nin Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

ATATÜRK PAYLAŞMI YAPTI, KADRO DIŞI KALDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Panathinaikos Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapan Samet Akaydın'dan paylaşımını kaldırmasını istedi.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNME KARARI ALDI

30 yaşındaki milli futbolcu paylaşımı kaldırmayan Samet Akaydın, Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı. Bu gelişmenin ardından durumunu Fenerbahçe Kulübü'ne bildiren Samet Akaydın, Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Haberler.com / Aslan Aslan - Spor

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Yorumlar (4)

GÖKHAN UZUNALİ :

Ne bekliyorduk. Yunan ve ATATÜRK. münküm mü bu iki ismin yanyana kullanılması. Yaşasın Mustafa Kemal ATATÜRK.....

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Alkurt:

GÖKHAN, sana KATILIYORUMM sporcumuzuda kutluyorum

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A B:

Yunan severler tatile giderken iki üç defa düşünür mü acaba ?

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yanıtYanıtla
Özcan Özcan:

bizde yunan sever çok hatta tarihçisine üstad bile diyorlar.

yanıt0
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