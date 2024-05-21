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Fenerbahçe'den Galatasaray Derbisi Sonrası Açıklama

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Fenerbahçe Spor Kulübü, pazar günü Galatasaray'ı 1-0 yendikleri derbinin ardından yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 'Bu maç, her bir dakikası ile 'gerçek hak edeni' tüm Türkiye'ye göstermiştir. Sezon başından beri haykırdığımız sistematik ve sistemsel sıkıntıların kısa ve net bir özeti niteliğindeki bu maçın, çok büyük beklentiler içindeki rakibimizi bu şekilde sarsmasını anlayışla karşılıyoruz' denildi.

(ANKARA) - Fenerbahçe Spor Kulübü, pazar günü Galatasaray'ı 1-0 yendikleri derbinin ardından yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu maç, her bir dakikası ile 'gerçek hak edeni' tüm Türkiye'ye göstermiştir. Sezon başından beri haykırdığımız sistematik ve sistemsel sıkıntıların kısa ve net bir özeti niteliğindeki bu maçın, çok büyük beklentiler içindeki rakibimizi bu şekilde sarsmasını anlayışla karşılıyoruz" denildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, pazar günü yapılan derbi maçında Galatasaray'ı 1-0 yenmelerinin ardından yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

"Yapılan çelişkili açıklamaların ana sebebi, maç sonuçlarının hazmedilememesi"

"19 Mayıs Pazar günü oynanan, Takımımızın 1-0 galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından rakip takım bireyleri tarafından oluşturulan gündemi dikkatle takip ediyoruz. Maçın bitişinin ardından rakibimizin serzenişlerinin artarak garipleştiği bu gündemden hareketle öncelikle şunu söylemek isteriz ki; derbi zaferimizin ardından gerek mevcut başkan ve muhtelif yöneticiler gerekse başkan adayı nezdinde yapılan sayısız çelişkili açıklamaların ana sebebi, maç sonucunun hazmedilememesi kaynaklıdır.

"Bu maç, 'gerçek hak edeni' tüm Türkiye'ye göstermiştir"

Her şeyin tam da istedikleri şekilde kendilerine sunulduğu, takımımızın haksız şekilde henüz maçın başında 10 kişi bırakıldığı ve her şeye rağmen Fenerbahçemizin galibiyeti ile sonuçlanan bu maç, her bir dakikası ile 'gerçek hak edeni' tüm Türkiye'ye göstermiştir. Sezon başından beri haykırdığımız sistematik ve sistemsel sıkıntıların kısa ve net bir özeti niteliğindeki bu maçın, çok büyük beklentiler içindeki rakibimizi bu şekilde sarsmasını anlayışla karşıladığımızı; iki gündür ortaya koydukları yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanlar dahil olmak üzere kamuoyu nezdinde yapılan algı manipülasyonuna yönelik adımların takibini her mecrada sonuna kadar yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: ANKA / Güncel

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