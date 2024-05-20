21. dakikadan bu yana 10 kişi mücadele eden sarı-lacivertlilerde 71. dakikada 1-0 öne geçti. Çağlar Söyüncü, Szymanski'nin kullandığı kornerde boşta kalan topu ağlara gönderdi. Bu gol, sarı-lacivertlilere zaferi getirdi. Golün ardından Oosterwolde'nin Icardi sevinci yapması dikkat çekti. Peki, Fenerbahçe şampiyon olabilecek mi? Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali!

FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLABİLECEK Mİ?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maçı sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.