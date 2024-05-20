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Fenerbahçe şampiyon olabilecek mi? Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali!

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Fenerbahçe'nin futbol takımının bu sezon şampiyon olma ihtimali gündemde. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında iddialı olduğu ve bu konuda çeşitli tartışmaların yaşandığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilme ihtimali, futbolseverler arasında merak konusu oldu.

21. dakikadan bu yana 10 kişi mücadele eden sarı-lacivertlilerde 71. dakikada 1-0 öne geçti. Çağlar Söyüncü, Szymanski'nin kullandığı kornerde boşta kalan topu ağlara gönderdi. Bu gol, sarı-lacivertlilere zaferi getirdi. Golün ardından Oosterwolde'nin Icardi sevinci yapması dikkat çekti. Peki, Fenerbahçe şampiyon olabilecek mi? Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali!

FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLABİLECEK Mİ?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maçı sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.

Fenerbahçe şampiyon olabilecek mi? Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali!

Fenerbahçe şampiyon olabilecek mi? Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali!

Fenerbahçe şampiyon olabilecek mi? Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Galatasaray Fenerbahçe Gündem Yaşam Spor Haberler

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