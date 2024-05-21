Bonucci futbolu bıraktı mı? Sezon sonu Leonardo Bonucci futbolu bırakacak mı?

Bonucci futbolu bıraktı mı? Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan ve beklentileri karşılayamayan Leonardo Bonucci'nin sezon sonunda sarı-lacivertli takımda kalması beklenmiyor. Peki, Bonucci futbolu bırakacak mı? Detaylar...

BONUCCİ FUTBOLU BIRAKTI MI?

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu Leonardo Bonucci, sezon sonunda emekli olmaya karar verdi. 37 yaşındaki Bonucci'nin kısa süre içerisinde kararını açıklaması bekleniyor.

EMEKLİLİK KARARI ALDI

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre Fenerbahçe forması giyen Leonardo Bonucci, sezon sonunda emekli olmayı düşünüyor. Tecrübeli futbolcunun emeklilik kararını kısa süre içerisinde açıklamasının bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı Leonardo Bonucci, 4'ü ilk 11 olmak üzere toplamda 12 müsabakada forma şansı buldu. İtalyan savunmacı, bu maçlarda 1 asist üretti. 37 yaşındaki stoperin Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.