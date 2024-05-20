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Konyaspor küme düşme ihtimali var mı, ligde kalmayı garantiledi mi?

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesiyle şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı. Ligin son haftasında Galatasaray deplasmanda küme düşme tehlikesi yaşayan Konyaspor ile karşılaşacak. Konyaspor küme düşme ihtimali var mı, ligde kalmayı garantiledi mi?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Derbide çıkacak iki ihtimalle şampiyonluğu kutlayacak olan Galatasaray'ın kaybetmesiyle şampiyonluk son haftaya kaldı. Peki, Konyaspor küme düşme ihtimali var mı, ligde kalmayı garantiledi mi?

KONYASPOR KÜME DÜŞME İHTİMALİ VAR MI?

Şampiyonluk olasılıkları:

Ligin son maçına Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetiyor Sarı kırmızılı ekip Konya deplasmanında beraberlik ya da galibiyet alması halinde şampiyon olacak. Ligde Konyaspor'la deplasmanda oynadığı son 3 maçta puan alamayan Galatasaray'ın yenilmesi durumunda ise Fenerbahçe, İstanbulspor'u mağlup etmesi halinde Fenerbahçe şampiyon olacak.

Konyaspor küme düşme olasılıkları:

Konyaspor'a son haftaya 41 puanla 15. sırada girdi. Konyaspor'un kümede kalması için 1 puan gerekli. Yeşil beyazlı takıma ligde kalmak için Galatasaray maçında beraberlik yeterli olacak.

İstanbulspor, Pendikspor ve Karagümrük'ün ardından Süper Lig'den düşen 4. ve son takım da belli olacak. Hatayspor, Ankaragücü, Konyaspor ve Gaziantep FK'nın düşme ihtimali bulunuyor.

Gaziantep FK, Pendikspor'la deplasmanda karşılaşacak. Hatayspor kendi evine Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ankaragücü ise Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Gaziantep FK ve Konyaspor maçlarından 1'er puan alırlarsa diğer maçlara bakmadan kümede kalacak.

Hatayspor, kazandıktan sonra Ankaragücü'nün puan kaybetmesini veya Konyaspor'un yenilmesini bekleyecek.

Ankaragücü'nün kümede kalması için Hatayspor'un puan kaybetmesi ya da Trabzonspor'u deplasmanda yenmesi gerekiyor.

Konyaspor yenilirse Hatayspor'un galip gelmesi halinde küme düşme ihtimali bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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