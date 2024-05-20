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Mert Hakan - Kerem Aktürkoğlu tartışması nedir, ne dediler?

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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, kendisini hedef alan alan sözler sarf eden Mert Hakan Yandaş'a sosyal medya hesabından cevap verdi. Peki, Mert Hakan - Kerem Aktürkoğlu tartışması nedir, ne dediler?

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisi sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun stadyumdan ayrılırken söylediği "Korkak herif" videosuna "5'e1 dayak yerken" şeklinde yanıt veren Yandaş, paylaşımına gülücük emojisi de ekledi. Mert Hakan, Derbi öncesi Yandaş ile Aktürkoğlu arasında gerginlik yaşanmıştı.

MERT HAKAN - KEREM AKTÜRKOĞLU TARTIŞMASI NEDİR

Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi öncesi Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu arasında gerginlik yaşanmıştı. Daha sonra iki takım futbolcuları arasında tansiyon yükselmişti.

İşte Mert Hakan'ın o paylaşımı;

Mert Hakan - Kerem Aktürkoğlu tartışması nedir, ne dediler?

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN CEVABI

25 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle...

"Galatasaray taraftarına hak ettiği şampiyonluğu bir hafta öncesinden yaşatamadığımız için üzgünüz. Evimizde, taraftarımızla birlikte, tıpkı geçen sezonki gibi bir final yapmak istiyorduk; ama olmadı. Maalesef bu iniş ve çıkışlar, mutluluk ve hayal kırıklıkları, hayatın kendisi.

Ancak Galatasaray, tarihi boyunca her zaman her zorluktan geri dönmeyi başarmıştır. Biz de tüm sezon emek verdiğimiz, hakkımız olan şampiyonluğu kazanabilmek adına, sezonun son haftasında her şeyimizi vereceğiz.

Şunu bilinmesini isterim ki; Galatasaray Kaptanı, varlığını saha dışı olaylara borçu olanlara gerekli ölçüde, hak ettikleri şekilde cevap verir; ancak onların seviyesine inmez.

Yapmamız gerekenin ne olduğunu biliyoruz. Tam konsantrasyonla, İstanbul'a 24.kez şampiyon dönmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Mert Hakan - Kerem Aktürkoğlu tartışması nedir, ne dediler?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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