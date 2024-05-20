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Ortalık fena karışmış! İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, Galatasaraylı yöneticiyi darp etti

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası tansiyon yükseldi. Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyetinin ardından sahada bayrak açması ve Galatasaray Stat Müdürü Ali Çelikkıran'ın bu duruma müdahale etmek istemesi üzerine gerginlik çıktı. İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın Çelikkıran'a yumruklu saldırıda bulunduğu görüldü. Ayrıca, Hulusi Belgü'nün de Çelikkıran'ın saçını çektiği görüntülendi.

Fenerbahçe sahada bayrak açtı, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal Galatasaraylı isme saldırdı! Derbi sonrası biri yumrukladı, biri saçını çekti

Galatasaray- Fenerbahçe derbisi sonrası gerilim tavan yaptı, yumruklar havada uçuştu. 1-0'lık galibiyeti kutlamak isteyen Fenerbahçeliler sahanın ortasında bayrak açarken, söz konusu kutlamaya müdahale etmek isteyen Galatasaray Stat Müdürü Ali Çelikkıran yumruklu saldırıya uğradı. Görüntülerde Çelikkıran'a yumruk atanlardan birinin İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal olduğu görülürken; Hulusi Belgü de Çelikkıran'ın saçını çekti.

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı. Lider Galatarasay sezonun belki de en önemli maçında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Derbi sonrası ezeli rakibi önünde şampiyonluk turu atmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, mücadelenin ardından adeta büyük şok yaşadı.

DERBİDE MAÇ BİTTİ ORTALIK KARIŞTI

Maç öncesi başlayan gerilim 90 dakika boyunca da devam ederken, son düdükle birlikte ise adeta tavan yaptı. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşarken, Galatasaraylı futbolcularla bazı itişmeler yaşandı. Araya güvenlik görevlileri girdi.

ALİ KOÇ RAMS PARK'A GELDİ

Maçın bitmesiyle birlikte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, beraberindeki bir grupla RAMS Park'a gitti. Futbolcularla birlikte yeniden sahaya girdi.

STADYUMDA SON SES MÜZİK AÇILDI

RAMS Park Stadı yönetimi, henüz tribünleri terk etmeyen Fenerbahçeli taraftarların tezahüratlar üzerine boş stadyumda müzik sesini açtı.

STAT SORUMLUSUNA YUMRUKLU SALDIRI

Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray sahasının ortasında bayrak açtı ve kutlama yaptı. Sarı-kırmızılı takımın Stat Müdürü Ali Çelikkıran, açılan bayrağı almak için hamle yaptı.

STAT SORUMLUSUNA YUMRUKLU SALDIRI

Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray sahasının ortasında bayrak açtı ve kutlama yaptı. Sarı-kırmızılı takımın Stat Müdürü Ali Çelikkıran, açılan bayrağı almak için hamle yaptı.

EMRE KARTAL TARAFINDAN DEFALARCA YUMRUKLANDI

Karşılıklı itişmelerin yaşandığı gerginlikte Galatasaray Stat Müdürü Ali Çelikkıran, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal tarafından darp edildi.

SAÇINDAN ÇEKTİ: 'NE YAPIYORSUN SEN'

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü de polisler eşliğinde olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışın Ali Çelikkıran'ın saçlarından tutarak yere çekti ve bu sırada 'Ne yapıyorsun sen' dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İsmail Kartal Galatasaray Fenerbahçe Tansiyon Spor Haberler

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