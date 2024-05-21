Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

19 Mayıs Pazar günü oynanan ve Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Büyük olaylara sahne olan derbi sonrası harekete geçen İstanbul Valiliği, yaşanan olaylarıyla ilgili açıklama yapmış, 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığını bildirmişti.

5 KİŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı, Stadyum Müdürü A.Ç'ye darp girişiminde bulunan 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağırdı.

ARALARINDA İSMAİL KARTAL'IN OĞLU DA VAR

İstanbul Valiliği; olaylı Galatasaray- Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, statta iddialara göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Yardımcı Antrenör olan oğlu Emre Kartal ve diğer kişiler tarafından başına vurularak darp edilen Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı Müdürü Ali Çelikkıran'a yönelik darp girişiminde bulunan beş kişi hakkında "Adli İşlem" başlatıldığı ifade edildi.