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Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Stadyum Müdürü A.Ç'ye darp girişiminde bulunan 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı.

19 Mayıs Pazar günü oynanan ve Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Büyük olaylara sahne olan derbi sonrası harekete geçen İstanbul Valiliği, yaşanan olaylarıyla ilgili açıklama yapmış, 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığını bildirmişti.

5 KİŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı, Stadyum Müdürü A.Ç'ye darp girişiminde bulunan 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağırdı.

ARALARINDA İSMAİL KARTAL'IN OĞLU DA VAR

İstanbul Valiliği; olaylı Galatasaray- Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, statta iddialara göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Yardımcı Antrenör olan oğlu Emre Kartal ve diğer kişiler tarafından başına vurularak darp edilen Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı Müdürü Ali Çelikkıran'a yönelik darp girişiminde bulunan beş kişi hakkında "Adli İşlem" başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (12)

ahmet guzel:

bunları futbolda men etmedikçe ülkede futbol düzelmez

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Mehmet Erarslan:

nerde fedarasyonda o yürek

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Ömer Can:

futbolun ülkeme kumar ve zaman kaybından başka bir faydası yok

yanıt6
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Karaşal:

İsmail kartal 1 ay sonra kapının önüne koyulacak. Yanlız başına oğlunu cezaevinde ziyarete gider artık fenerbahçenin evladı.

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36
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JokerAllame:

rams park oldu sana lunapark hahahahhahahahhahaha

53
80
yanıtYanıtla
gökhan Mermer:

Bu görüntülere başta ismail Kartal'ın holigan oğlu olmak üzere tutuklama kararı çıkmayacaksın bu ülkede adalet Trabzon'da başka işliyordur. trabzon'da rakibe yumruk atmak bir yana yine aynı provakatör futbolculardan dayak yiyenlerde dahil olmak üzere tutuklanan 5 Trabzon'lu neden tutuklandı o zaman ?

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Vll. Murat:

eşkiya terörist tribünde beslerseniz hem yenilir hem dayak yersiniz

yanıt7
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Cumalylmz yilmaz:

Mert Hakan yandaş gibi futbolcular profesyonel olamaz böyle futbolcuları nasıl olurda büyük klüpte tutarlar iki güzide klüp düştükleri duruma bakarmisiniz ülke futbolunun özeti

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Erkan Arslan:

TS Uygulanan Takdigi Cirkefff Fenev Tayfasi GS Macindada Devreye Soktu Yawsolarin Yeni Takttigi Kargasa Cikar Taraftari Tahrik Et ilk Firsatta Bir Gol At Kac Ama Sununda FARKINDALAR Tabi Her Sezonun Sonunda ücün Birine 00==========) Oturu Veriyorlar

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Vll. Murat:

R leri söyleyemiyormusun yoksa ağzında bir şey mi var

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