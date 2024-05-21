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Ali Koç'un derbi öncesi yaptığı motivasyon konuşması ortaya çıktı

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Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendiği derbiden önce Ali Koç'un futbolculara yaptığı konuşma detayları ortaya çıktı. Koç'un futbolculara olan inancını belirttiği ve "Bugüne kadar bizlere yaşattıklarınız için sizlerle gurur duyuyoruz. Yine sahaya çıkıp bizim gururumuzu katlayacağınıza inancım tam" dediği öğrenildi.

Şampiyonluk yarışının son haftaya kaldığı Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendiği maçın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

ALİ KOÇ, CUMARTESİ TESİSLERE GİTMİŞ

Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç'un derbiden önce futbolcularla yaptığı toplantının detayları ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre, Ali Koç derbiden bir gün önce tesislere giderek futbolcularla toplantı yaptı.

"SİZE OLAN İNANCIM TAM"

Ali Koç'un toplantıda futbolculara olan inancını belirttiği ve "Bugüne kadar bizlere yaşattıklarınız için sizlerle gurur duyuyoruz. Yine sahaya çıkıp bizim gururumuzu katlayacağınıza inancım tam" dediği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Sinan Bulduk:

Bu kadar ruhsuz bir gs kimse beklemiyordu , daha motive , daha çık isteyen kazandı..Konya da olacak bir kaza , büyük travma olur..

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Yasar Unal:

Merak etme Sinan kardeşim. Konya'nın başkanı tavrını net olarak koydu.Ayrıca bildiğimiz GS işini şansa bırakmaz. Kazanır gelirsiniz. FB Konya'yı yenseydi ya da Hatay kazansaydı belki değişirdi durum. Al gülüm ver gülüm şeklinde bir maç olacağı kanaatindeyim.

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İnan Kurbani:

Ne motivasyonu oyunmu oynadılar sanki karambole bir gol ve karşıların keza ruhsuz bir Galatasaray galibiyeti getirdi son haftalarda oynayan bir Galatasaray karşısında bu futbolla darmadağın olurdu motivasyonmuş

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