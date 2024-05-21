Ali Koç'un derbi öncesi yaptığı motivasyon konuşması ortaya çıktı

Şampiyonluk yarışının son haftaya kaldığı Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendiği maçın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

ALİ KOÇ, CUMARTESİ TESİSLERE GİTMİŞ

Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç'un derbiden önce futbolcularla yaptığı toplantının detayları ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre, Ali Koç derbiden bir gün önce tesislere giderek futbolcularla toplantı yaptı.

"SİZE OLAN İNANCIM TAM"

Ali Koç'un toplantıda futbolculara olan inancını belirttiği ve "Bugüne kadar bizlere yaşattıklarınız için sizlerle gurur duyuyoruz. Yine sahaya çıkıp bizim gururumuzu katlayacağınıza inancım tam" dediği öğrenildi.