Üye Girişi
Haberler

Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 yendi ve zirve yarışında puan farkını 3'e indirdi. Bu sonuçla şampiyonluk yarışı son haftaya taşındı. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Galatasaray'ın Konya deplasmanında yenilmesi, Fenerbahçe'nin de İstanbulspor'u mağlup etmesi lazım.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0'lık skorla yendi. Bu sonuçla sarı lacivertliler zirve yarışında rakibi ile puan farkını 3'e indirdi ve nefes kesen yarış son haftaya taşınmış oldu.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olması halinde İstanbulspor'u yenerse şampiyon olacak. İsmail Kartal'ın takımı şampiyon olması için Galatasaray'ın Konya deplasmanında yenilmesi gerekiyor.

AVERAJ KURALI NEDİR?

Süper Lig'de genel averaj kuralı her ne kadar sezon içinde geçerli olsa da sezon sonunda 2'li averaja bakılıyor. Fenerbahçe de Galatasaray'a karşı 2'li averajda üstün olan taraf. Eğer Galatasaray Konyaspor'a yenilir, Fenerbahçe de İstanbulspor'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Kaynak: Haberler.com / Spor

İstanbulspor Galatasaray Fenerbahçe Konya Futbol Spor Haberler

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

 Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar

Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar

 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı
500

Yorumlar (2)

Kenan Bey:

Yanlış hessplamışsınız, bjk kalan maçlarını. ts kalan maçlarını kazanır, gs bütün maçlarını kaybederse, fenerde istanbulspora 12 tane atarsa, şampiyon pendik gittik geldik :)

3
4
yanıtYanıtla
ali onen :

Masa başı işler kararlar.

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title