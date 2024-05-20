Konyaspor 3'lü averaj, 4'lü averaj küme düşme hesabı nedir, averajı kaç (KONYASPOR-HATAYSPOR, GAZİANTEP) ?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Derbide çıkacak iki ihtimalle şampiyonluğu kutlayacak olan Galatasaray'ın kaybetmesiyle şampiyonluk son haftaya kaldı. Peki, Konyaspor 3lü averaj, 4'lü averaj hesabı ne, averajı kaç (KONYASPOR-HATAYSPOR, GAZİANTEP) ?

KONYASPOR KÜME DÜŞME İHTİMALİ VAR MI?

Şampiyonluk olasılıkları:

Ligin son maçına Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetiyor Sarı kırmızılı ekip Konya deplasmanında beraberlik ya da galibiyet alması halinde şampiyon olacak. Ligde Konyaspor'la deplasmanda oynadığı son 3 maçta puan alamayan Galatasaray'ın yenilmesi durumunda ise Fenerbahçe, İstanbulspor'u mağlup etmesi halinde Fenerbahçe şampiyon olacak.

Konyaspor'a son haftaya 41 puanla 15. sırada girdi. Konyaspor'un kümede kalması için 1 puan gerekli. Yeşil beyazlı takıma ligde kalmak için Galatasaray maçında beraberlik yeterli olacak.

İstanbulspor, Pendikspor ve Karagümrük'ün ardından Süper Lig'den düşen 4. ve son takım da belli olacak. Hatayspor, Ankaragücü, Konyaspor ve Gaziantep FK'nın düşme ihtimali bulunuyor.

Gaziantep FK, Pendikspor'la deplasmanda karşılaşacak. Hatayspor kendi evine Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ankaragücü ise Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Gaziantep FK ve Konyaspor maçlarından 1'er puan alırlarsa diğer maçlara bakmadan kümede kalacak.

Hatayspor, kazandıktan sonra Ankaragücü'nün puan kaybetmesini veya Konyaspor'un yenilmesini bekleyecek.

Ankaragücü'nün kümede kalması için Hatayspor'un puan kaybetmesi ya da Trabzonspor'u deplasmanda yenmesi gerekiyor.

Konyaspor yenilirse Hatayspor'un galip gelmesi halinde küme düşme ihtimali bulunuyor.

KONYASPOR 3'LÜ AVERAJ, 4'LÜ AVERAJ HESABI NE, AVERAJI KAÇ?

İşte ihtimaller:

ÜÇLÜ AVERAJ (KONYASPOR-HATAYSPOR VE GAZİANTEP)

Bu üç takımın aralarındaki maçlara bakıldığında Konyaspor 7, Hatayspor 5 ve Gaziantepspor 3 puan topladı. Bu grubun arasındaki olası puan eşitliğinde küme düşen takım Gaziantepspor olacak.

ÜÇLÜ AVERAJ (KONYASPOR-HATAYSPOR VE ANKARAGÜCÜ)

Konyaspor 7, Hatayspor 7 ve Ankaragücü 2 puan topladı. Bu ihtimaller çerçevesinde düşen takım Ankaragücü olacak.

DÖRTLÜ AVERAJ

Hatay 11 puan, Konyaspor 9 puan, Ankaragücü 6 puan ve Gaziantep 4 puan. Bu ihtimalde ise Gaziantep lige veda eder.