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Krizi futbolcular başlattı! RAMS Park'ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu

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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, takımın 1-0'lık Galatasaray galibiyeti sonrası RAMS Park'a geldi. Fenerbahçeli futbolcuların sahanın ortasında bayrak açması sonrası ise Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yöneticiler arasında arbede yaşandı. Bu arbedede Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan, stat müdürü ve yetkililer ile Başkan Dursun Özbek'in şoförü darbe aldı. Sarı-kırmızılılar, yaşananların üzerine stat ışıklarını kapattı.

Fenerbahçe, Galatasaray galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı. Taraftarına giden sarı-lacivertli takıma tribünlerden yabancı madde atılırken, polis güvenlik tedbirlerini kalkanlarla birlikte engelledi. Sarı-lacivertli takım soyunma odasına girdikten bir müddet sonra tekrar sahaya çıktı. Galatasaraylı taraftarlar stadı terk etmişken, güvenlik nedeniyle bir süre daha tutulan deplasman takımı taraftarları stattaydı.

Fenerbahçeli futbolcular RAMS Park'ta bayrak açtı, olayların fitili ateşlendi

FUTBOLCULAR FENERBAHÇE BAYRAĞI AÇTI

Fenerbahçe, soyunma odasından sonra tekrar sahaya çıkarak galibiyeti taraftarıyla kutladı. Bu esnada Fenerbahçe takımı ve yöneticilerinin tekrar sahaya çıkmaları Galatasaraylı görevliler tarafından engellenmeye çalışılsa da sarı-lacivertliler sahaya girdi ve Fenerbahçe Bayrağı açtı. Futbolculardan İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş sahanın ortasında ellerindeki Fenerbahçe Bayrağı'nı havaya kaldırırken, o esnada yan taraflarında arbede yaşandı.

Fenerbahçeli futbolcular RAMS Park'ta bayrak açtı, olayların fitili ateşlendi

GALATASARAYLILAR DARP EDİLDİ

Başkan Ali Koç'un da yer aldığı sahada uzun süre kavga yaşandı. Saha içindeki kavgada Başkan Ali Koç ve statta bulunan Fenerbahçeli yöneticilerin tamamı zeminde bulunurken, Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan, stat müdürü ve yetkililer ile Başkan Dursun Özbek'in şoförünün darbe aldığı görüldü. Galatasaray olayların daha da büyümememi için stadın ışıklarını söndürdü.

Fenerbahçeli futbolcular RAMS Park'ta bayrak açtı, olayların fitili ateşlendi

Kaynak: Haberler.com / Spor

İrfan Can Eğribayat Mert Hakan Yandaş Dursun Özbek Galatasaray Fenerbahçe Ali Koç Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (6)

Oytun Ulu:

Provokasyonda bir numara… ezikbahçe

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Sinan Meydan:

Koydu geçti

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ışık ararat:

hem yeniyoruz hem dövüyoruz

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Murat Yıldırım:

Hem Gs yi hem de Tff yi yendik :)

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Yoruldum:

Zorunuzamı gitti yawlum. Siz bayrağınızı dikerken bişey olmuyoda

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Ahmet Çakır:

yani bzde bayrak dikmiştik fener stadına.Ne oluyor yani.Adamlar kazanmışlar seviniyorlar.Bu kadar holiganlığa ne gerek var.Sporda kardeşlik ve ahlağı gerçekten çok özledik.Şunları aşalım artık

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