Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Süheyl Batum, Ali Koç Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Süheyl Batum'un da aralarında bulunduğu 10 kişi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu. Sarı-kırmızılı camianın sahipsiz olmadığını vurgulayan Batum, " Galatasaray, 20-30 kişi toplanarak stadyumu basılabilecek bir yer değildir" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Süheyl Batum'un da aralarında bulunduğu 10 kişi, dün oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylar sonrası bugün Çağlayan Adliyesi'ne gidererek Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Batum, "Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda dün hepimizi çok büyük üzüntüye sevk eden olaylar oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bir maç yapıldı. Bu maçlar yıllardır yapılır. ve bir kazanan bir de kaybeden olur. Şampiyonluklar alınır, şampiyonluklar verilir. Bunlar önemli değildir. Ama maçtan sonra yapılanların Galatasaray Spor Kulübü ve camiasının unutması mümkün değildir" diye konuştu.

"Galatasaray asla sahipsiz değildir"

Yaşananların kabul edilemez olduğunu dile getiren Süheyl Batum, "Fenerbahçe Kulübü'nün Başkanı, camiamızın kurucu başkanı Ali Sami Yen'in adını taşıyan statta bizim genel sekreterimizi açıkça tehdit etmiş, parmağını sallayarak "Git buradan, yoksa dayak yersin" demiş. Bu konuşmanın üzerine gitmeyen stat görevlisinin linç edilmesini izlemiş daha sonrasında eski bir yöneticinin arkadan inanılmaz yumruklarına maruz kalmıştır. Bu durum kesinlikle kabul edilebilir bir olgu değildir. Bunu açıklıkla söyleyeceğiz. Hiç kimsenin bankadaki bol sıfırlı paraları, Galatasaray'a laf söyleme hakkını ve cüretini vermez. Türkiye'nin en zengin insanın sadece torunu olmak Galatasaray'a bu denli ağır hareketlerde bulunmayı haklı göstermez. Hiç kimse Galatasaray camiasına hırsızlar, şerefsizler gibi değerlendirmelerde bulunamaz. Biz bu lafları ve davranışları, Ali Koç'a ve orada bulunanlara iade ediyoruz. Ama bu yeterli değil. Türkiye eğer bir hukuk devletiyse bu yapılanların ceza kanununda karşılığı vardır. Bu katlanılabilecek bir şey değildir. Savcıya geldik ve gerekli suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonrası ilk aşamada devletin ve hukukun görevidir. Bunların mutlaka takipçisi olacağız. Çünkü bizim aynı şekilde davranmamız düşünülemez. Ama devletin üzerine düşen görevi mutlaka yapması gerekir. Daha öncede söylemiştik. Galatasaray asla sahipsiz değildir. Galatasaray stadyumu, 20-30 kişi toplanarak basılabilecek bir yer değildir. Hiç kimsenin bunu yapamayacağını açıkça ortaya koyacağız. Galatasaray, dokunulabilecek bir kulüp değildir. 500 yıllık eğitim kurumlarına dayanan bir camia olma özelliğini kimsenin değiştirme hakkı yoktur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL