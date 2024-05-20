Dursun Özbek'in "Delikanlıysa gel" çağrısına Ali Koç'tan gece yarısı bomba yanıt

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ı mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe camiasına, 7'den 70'e herkese, özellikle çocuklara bu galibiyet armağan olsun. Aslında bu sadece bir derbi galibiyeti. Diğer taraftan bakarsanız bir derbi galibiyetinden daha fazlası. Kendi sahalarında şampiyonluk kutlatmadık, namağlup serilerini bozduk, o değil ondan da öte. Biz bugün gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere, haysiyetsizlere, hırsızlara, alçaklara gösterdik."

"Kahramanca savaştı takımımız. Mücadele ettiler. Karakter koydular. 81 dakika 10 kişi oynamamıza rağmen bu atmosferde, bu hakeme rağmen 1-0 kazanarak umudumuzu son haftaya taşımamıza vesile oldular. Allah razı olsun."

"Biz aslında herkesi yendik. 6 derbinin 4'ünü kazandık, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. Biz sistemi yenemedik. Taraftara şunu söylüyorum; az kaldı, sistemi yerle bir etmeye az kaldı. Sadece Fenerbahçe değil, bir avuç kulüp diyor ya... Az kaldı. Bu sistem bu şekilde gidemez."

"Süper Kupa'ya neden yabancı hakem istediğimizi, bu şartlarda çıkmak istemediğimizi, sezon boyunca yabancı hakem diye haykırdığımızı bence en güzel özeti bu maçta resmi bir şekilde tescil edilmiştir. Sadece bu 90 dakikada."

Ali Koç: "Bana meydan mı okuyor, düelloya mı çağırıyor. 2 senedir düelloya, tartışmaya çağırıyoruz. Düello da değil. Tartışalım. İnsanlar, iki başkanın gerçek kimliğini, mertliğini, dürüstlüğünü görsün. Dolayısıyla bugün biraz geç oldu. Uykusu kaçmasın. Öyle diyorsa, istediği TV kanalına, GSTV dahil çıkmaya hazırım. Bu ne ucuz kabadayılık. İki senedir bas bas bağırıyoruz. Oradan buradan atıp tutmayın. Kinayeli konuşmayın. Bu kulüp bir maç kazandığında, sadece Fenerbahçe değil, son derece alaycı, kibirli, kinayeli konuşmalar yapar. Biz neysek oyuz. Bir gün öyle bir gün böyle adamlar değiliz. Biz bir çizgide yürüyoruz. İstiyorsa yarın çıkalım. Sayın Başkanın cesaretlenmesine çok sevindim. Bu galibiyet kadar olmasa da çok sevindim. Bugün daha fazla ayakta tutmayalım onu. En kısa zamanda bu çağrısının arkasında dursun Sayın Dursun Özbek. İstediği mecrada, önümüzdeki 5 gece, 5 gece diyorum çünkü lig bitiyor, biz hazırız. Biz heyecanlıyız."

"Bakın son 60-80 faule bakın. Toplam faullere bakın. Toplam sarı kart, kırmızı kart, kaç faul yapılmış bunlara bakın. Olağanüstü bir tablo. Maçta biz 10 faul, 6 sarı, 1 kırmızı kart. Rakibimiz 18 faulde 4 sarı kart. Sadece bu maç. Haftalardır sarı kart görmüyorlar. Bizim maça kadar son 60 faullerinde sarı kartları bile yoktu, bizim 7 sarı kartımız vardı. Bizim bugün cezalı sakat oyuncularımız vardı. Full kadro gelemedik. Ona rağmen bu mücadeleyi arkadaşlarım sergiledi. Onlarla gurur duyuyorum."

"Sistemi yenemedik ama yaklaşamıyoruz. Fenerbahçe'nin 2 Nisan Olağanüstü Genel Kurul çağrısı sonrası taşlar yerinden oynadı. Bu mücadeleye inanan, 30 bin kişi gelen kongre üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bir ve bütün olursak bataklığı kurutabiliriz."

"Bir takımı şampiyon yapmak için bazı takımları ligden düşürüp tutarak kurguladığınız dizayn, tiyatro Türk futbolunun tüm dengelerini alt üst etmiştir. Böylesine en son Haluk Ulusoy döneminde, Denizli maçı ile biten rezil sezonda görmüştüm."

"Camiamıza şampiyonluğu armağan etmekle beraber... Şampiyonluğu diyorum, dilim sürçtü. Belki de Allah böyle istiyor. Göreceğiz. Tüm camiamıza değerli galibiyeti armağan ederken şunu söylüyorum. Bir derbi mağlubiyeti üzerine plan yapan, motivasyonu bozan Fenerbahçeliler'e de bu galibiyet armağan olsun."

"Elinizi bir Galatasaraylı yönetici mi ısırdı?"

Ali Koç: "Kim beni ısırmış? Bir Galatasaraylı yönetici elimi ısırabilir mi? Şaka mı yapıyorsunuz. Saygı çift taraflı müessesedir. Siz rakiplerinize saygı duymazsanız, en küçük olayda dalga geçerseniz, alay ederseniz, hiç rakiplerinizi ilgilendirmeyen basın toplantısında, sponsorlukta laf ederseniz. Projeler, Çanakkaleleler, ananaslar mananaslar... Bu muameleyi kabul edersiniz. Biz saygısızlık için değil hatıra için çıktık. Engellemeye çalışanları yolumuzdan çektik. Birisi elimi ısırdıysa da hafif ısırmıştır, hissetmedik.

Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesi...

"Normal şartlarda, matematiksel olarak olası bir durum. Türkiye Ligi normal şartlarda değil. Allah bilir kimi atayacaklar, ne kurgulayacaklar? Biz 96 puan aldık, Fenerbahçe tarihinin en yüksek puanı, kazanırsak 99 olacak. Orada tökezlerlerse... Sistemin buna müsaade edeceğini hiç sanmıyorum. Biz kazanacağız. Sonra ne olur, Allah'tan ümit kesilmez."

Ali Koç: "Üzücü... Trabzon'da tamamen planlanmıştı, sistematikti. Polis yoktu. Bugün ne kadar polis olduğunu gördük. İstanbul Emniyeti'ni tebrik etmek lazım. Trabzon maçını açtınız, bu maça bağlayayım. Ne yaptı bugün arkadaşlar? Hele bir tanesi var, ben sık sık gündeme getiriyorum. Onun da gerçek yüzü, az kaldı ortaya çıkacak. Kendi camiası gördü. Böyle olmamalı dedi bir cümle, 15 dakika benim oyuncularıma ceza verilmesi gerektiğini anlattı. Şimdi buradaki olaya, küçük itiş çıkışa düelloya çağırdı. Artık çağırdı. Bu düelloya çağırdı. Kaçmak yok. Onun da, benim de seçimim var. Er meydanına bekliyoruz. Orada benim oyuncularım linç edildi. 4-5 oyuncuya 5-6 maç ceza vermek için kurgulandı sistem. Orada hiçbir şey demeyeceksin. Buraya geleceksin, haklı sevincimizi kutlamaya çalışırken 3-4 tane münasebetsizin engellemeye çalışması sonucu çıkan arbede çıkınca devleti göreve çağıracaksın. Haydi oradan derler adama."

Ali Koç: "Kırmızı karta olağanüstü kızdım ama şaşırmadım. Bu kadar erken olmasını beklemiyordum. Barış Alper 3 kere atılmalıydı, başka oyuncular da. Bunu söyleyeceğim ama kızmayın. Anlık günlük bakıyorsunuz. Ne fauller var bu sezon, kıpkırmızı kart çıkmalı, kırmızı da değil kıpkırmızı. Kart çıkmıyor. Sistem böyle işliyor. İkinci sarı karttan attığı için VAR çağıramaz ama ayağına değmiyor çocuk. Bugün Allah yanımızda oldu ve burada eminim pek çok şarkıcı evine performans gösteremeden döndü. Hazırlanan birçok koreografi çöpe atılacak. Tesadüf 19.05'miş bugün, o da olmadı. Tek bir derbi, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını sürdürme maçıydı ama hepimiz de birikti. Bu sistemden bıktı insanlar. İnşallah tez zamanda Türk futbolunun daha çok önü açılır."