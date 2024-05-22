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Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray derbisinin ardından soyunma odasında yaptığı konuşma sosyal medyada büyük yankı buldu. Tüm takıma sarıldıktan sonra bir konuşma yapan Koç, "Beyler neyi başardığınızı anlayın. Büyük bir partiyi dağıttınız. Yenilmezlik serilerini mahvettiniz. Sanatçılar gidiyor. Hazırladıkları podyumu kuramayacaklar" dedi. O anlar kısa sürede viral oldu.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluk yarışını son haftaya bırakan Fenerbahçe'de Ali Koç'un galibiyetin ardından soyunma odasında yaptığı konuşma sosyal medyada viral oldu.

"YENİLMEZLİK SERİLERİNİ MAHVETTİNİZ"

Tüm takıma sarıldıktan sonra konuşmaya başlayan Koç, "Beyler neyi başardığınızı anlayın. Büyük bir partiyi dağıttınız. Yenilmezlik serilerini mahvettiniz. Sanatçılar gidiyor. Hazırladıkları podyumu kuramayacaklar" dedi.

NE OLMUŞTU?

Maçı yerinden takip etmeyen sarı-lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, galibiyetten sonra stada gelip yöneticileriyle sahaya girip takımını tebrik etmiş, yapılan kutlamalarda da Galatasaraylı yöneticilerle kısa süreli gerginlik yaşamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (15)

Slappingnoob:

isi ezeli dusmanmis gibi neden boyle tavir gosterip taraftarlari da Turkiyenin bu guzel takimina dusmanca hareketler ve futbol izlemeye gelen insanlari neden boyle magandalar tahrik eder buna diger insanlar alistirilir hic anlamiyorum.

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Yasar Unal:

Çok haklısınız. Ancak yaklaşık 30 yıl önce Türkiye'de bir takımın lehine örgüt, sistem, basın ve siyaset marifetiyle devreye sokulan bir lobi oluşturma en büyük rakibinin de ötekileştirilmesi şeklinde haksız bir durum var. Bu durumun ortadan kaldırılması adına da yetkili kurumların hiç bir şey yapmadığı görülüyor. O zaman da kulüp başkanları baş aktör olarak sahaya çıkıyor. Fanatizm zirve yapıyor.İş tehlikeli noktalara gidiyor toplumdaki mevcut ahlaki olgunluğun seviyesine bağlı olarak. Doğrusu biz de eskiden olduğu gibi centilmence geçen maçları izlemeyi çok özledik.

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Nuri Aga:

Yaşar Ünal ne ekersen onu biçersin.

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Abdullah KARAMAN:

tam bir milli beka sorunu.

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Samet Yücer:

Adam başarısızlığının üstünü örtmek için algı yapıyor.Fenerbahce taratarinida buna alet ediyor.Smdi Galatasarayi yenince kupami aldın bir fenerli oturup düşünmeli tek amacımız ligde Galatasarayi yenmek mi ? diye.Galatasaya 2022 2023 sezonunda hem kendi sahamızda hem kendi sahasında 3 tane attı.Yazik gerçekten bunu düşünmeyen taraftarlara

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Zenga:

Olay başarısızlık örtmek değil arkadaş.Yapılan tüm haksızlıklara rağmen 10 kişi ile sevinçlerini kursaklarında bıraktınız diyor.Haklı da.Bu kadar objektif bir taraftarsan eğer , Dakika 20 de haksız kırmızı kart , sivas maçı son dakika olmayan penaltı , kopenhag maçı sonrası sivas deplasman maçını atlatan bak erteleme de değil ! bir federasyon ve süper kupa ertelemeyi kabul etmeyen rakibin , u19 a gol atıp çılgınlar gibi sevinen takım için de konuş Yok 5 atarız yok 6 atarız alsana derler adama ;)

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cabbar ağırbasar:

kendi sahasında on kişi top gibi oynadınız ya la adamlarla....

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Ghost BLue:

Kupayı alamayan siz daha ne konuşuyorsunuz ?? kaç kere şampiyon oldunuz da ağlıyorsunuz ?? Avrupa maçında kız gibi u19 takımını maça çıkartıp Avrupa da önemli maç diye yenilen siz boş yapmayın kim top oynuyor görüyoruz

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Hasan Sabri Tüçel:

Türkiye'yi karıştırmak için seçilmiş bir proje adamı ithamları vardı. Asla inanmıyordum. Bunun niyeti artık apaçık belli.

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pusatalfa:

Maç esanısda neredeydin Koç Ali, neden yalnız bıraktın takımını da maçı kazandıktan sonra çıktın ortaya, neymiş futbolcular aramışlarda stada almıyorlarmış ta, mış mış ! Geç bunları.

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