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Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Galatasaray derbisinin devre arasında futbolculara yaptığı motivasyon konuşması büyük ilgi gördü. Hırslı bir tavırla masayı yumruklayan Kartal'ın "Bugün hesap kesme günü" dediği anlar sosyal medyada viral oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Galatasaray'ı 1-0 yendikleri derbinin devre arasında soyunma odasında futbolcularına yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyada viral oldu.

"BUGÜN HESAP KESME GÜNÜ"

O anlarda hayli hırslı olduğu görülen Kartal'ın elini masaya vurarak "Bugün hesap kesme günü" demesi ise çok konuşuldu. Sözlerine devam eden Kartal'ın takıma, "Arkadaşlar biz iyi bir takımız. Bunu unutmayın. Herkese bunu göstereceğiz. Bugün sözün bittiği yer. Allah yardımcımız olsun" dediği de duyuldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İsmail Kartal Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Nuri Aga:

Pazar günü hesap kesmeyi göreceksin Ismayıııııııl

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