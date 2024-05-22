Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Galatasaray'ı 1-0 yendikleri derbinin devre arasında soyunma odasında futbolcularına yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyada viral oldu.

"BUGÜN HESAP KESME GÜNÜ"

O anlarda hayli hırslı olduğu görülen Kartal'ın elini masaya vurarak "Bugün hesap kesme günü" demesi ise çok konuşuldu. Sözlerine devam eden Kartal'ın takıma, "Arkadaşlar biz iyi bir takımız. Bunu unutmayın. Herkese bunu göstereceğiz. Bugün sözün bittiği yer. Allah yardımcımız olsun" dediği de duyuldu.