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Şampiyonun belli olacağı gün netleşti! İşte Süper Lig'de 38. hafta programı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 38. ve son hafta maç programını duyurdu. Şampiyonun kesin olarak belli olacağı maçlardan Fenerbahçe-İstanbulspor ve Konyaspor Galatasaray karşılaşmaları 26 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

TFF, büyük heyecana sahne olan ve şampiyonluk yarışının son haftaya kaldığı Trendyol Süper Lig'de 38. ve son haftanın programını açıkladı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN MAÇLARI AYNI SAATTE

Sezon başından beri kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe'nin maçları aynı saatte oynanacak.

İşte sezonun son haftasının programı;

Şampiyonun belli olacağı gün netleşti! İşte Süper Lig'de 38. hafta programı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig İstanbulspor Galatasaray Fenerbahçe Konyaspor Spor Haberler

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