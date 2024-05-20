Şampiyonun belli olacağı gün netleşti! İşte Süper Lig'de 38. hafta programı

TFF, büyük heyecana sahne olan ve şampiyonluk yarışının son haftaya kaldığı Trendyol Süper Lig'de 38. ve son haftanın programını açıkladı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN MAÇLARI AYNI SAATTE

Sezon başından beri kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe'nin maçları aynı saatte oynanacak.

İşte sezonun son haftasının programı;