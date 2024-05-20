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Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt: 5'e1 dayak yerken

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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisi sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun stadyumdan ayrılırken söylediği "Korkak herif" videosuna "5'e1 dayak yerken" şeklinde yanıt veren Yandaş, paylaşımına gülücük emojisi de ekledi. Mert Hakan, Derbi öncesi Yandaş ile Aktürkoğlu arasında gerginlik yaşanmıştı.

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından Galatasaray derbisiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

"5'E 1 DAYAK YERKEN"

Sosyal medyada bir Fenerbahçe hesabı Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun derbi sonrası stadyumdan ayrılış anlarını paylaştı. Kerem'in videoda, "Korkak herif" dediği duyuldu. Bu paylaşımı alıntılayan Mert Hakan Yandaş ise, "5e1 dayak yerken" ifadelerini kullandı. Mert Hakan, bu paylaşımına gülücük emojisi de ekledi.

NELER OLMUŞTU?

Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi öncesi Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu arasında gerginlik yaşanmıştı. Daha sonra iki takım futbolcuları arasında tansiyon yükselmişti.

İşte Mert Hakan'ın o paylaşımı;

Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt: 5e1 dayak yerken

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Şükrü Polat:

Fenerbahçeli olarak söylüyorum utanç verici. 1 kişiden 5 kişi dayak yer mi ;))))) had bildirmek işimiz. Trabzon şehri tecrubelidir.

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Faruk Ustt:

Anca taraftarın futbolcuların çıktığı vakit ayak basabildiniz sahaya :) Kerem onu tüm takıma söylemeliydi

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