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Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı

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Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu Leonardo Bonucci, sezon sonunda emekli olmaya karar verdi. 37 yaşındaki Bonucci'nin kısa süre içerisinde kararını açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan ve beklentileri karşılayamayan Leonardo Bonucci'nin sezon sonunda sarı-lacivertli takımda kalması beklenmiyor. Kanarya'ya veda edecek olan Bonucci, futbolu da bırakmaya hazırlanıyor.

EMEKLİLİK KARARI ALDI

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre Fenerbahçe forması giyen Leonardo Bonucci, sezon sonunda emekli olmayı düşünüyor. Tecrübeli futbolcunun emeklilik kararını kısa süre içerisinde açıklamasının bekleniyor.

Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı Leonardo Bonucci, 4'ü ilk 11 olmak üzere toplamda 12 müsabakada forma şansı buldu. İtalyan savunmacı, bu maçlarda 1 asist üretti. 37 yaşındaki stoperin Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı

KARİYERİ

Viterbese altyapısında futbola başlayan Leonardo Bonucci daha sonra Inter, Treviso, AC Pisa, Genoa, Bari, Juventus, Milan ve Union Berlin'de forma giydi. Leonardo Bonucci, İtalya Milli Takımı'nda 121 mücadelede süre aldı ve 8 gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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