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Çağlar Söyüncü ve Serra Pakdemir Nişanlandı

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Galatasaray'a attığı golle Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan Çağlar Söyüncü, sevgilisi Serra Pakdemir ile nişanlandı. Ünlü isimlerden tebrik mesajları yağdı.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Galatasaray'a attığı golle Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan Çağlar Söyüncü, evlilik yolunda ilk adımı attı.

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Yıldız futbolcu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Serra Pakdemir ile nişanlandı. Çifti bu mutlu günlerinde yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

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Çiftin sosyal medyada paylaşıma Caner Erkin, Hasan Can Kaya, Mert Hakan Yandaş, Fettah Can gibi ünlü isimlerden tebrik mesajı geldi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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