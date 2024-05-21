P. Karşıyaka Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale yükseldi

P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, A. Efes ve Fenerbahçe'yle son 4'e kalarak yarı finalde İstanbul dışından tek takım konumunda bulunuyor.

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 21 galibiyet 9 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayan P. Karşıyaka, play-off çevrek finalinde ligi 5. sırada tamamlayan Galatasaray ile eşleşti. Saha avantajını elinde bulunduran yeşil-kırmızılılar, evindeki ilk maçı kaybetmesine rağmen ikinci maçı kazanıp seriyi 1-1'e getirdi. P. Karşıyaka, İzmir'de oynanan son maçı da kazanarak durumu 2-1'e getirdi ve yarı finale yükselen taraf oldu. P. Karşıyaka'nın yanı sıra son 4'te Beşiktaş, A. Efes ve Fenerbahçe de bulunurken, yeşil-kırmızılılar bu takımlar arasında İstanbul dışından tek takım konumunda bulunuyor. Ufuk Sarıca'nın öğrencileri, ligi kendisinden ön sıralarda tamamlayan bu takımlara karşı istediği sonuçlara alarak mutlu sona ulaşmak istiyor.

Yarı final tarihleri belli oldu

Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı finaline yükselerek A. Efes ile eşleşen P. Karşıyaka'nın maç tarihleri belli oldu. 3 galibiyet alacak takımın finale yükseleceği seride 1. maç 29 Mayıs, 2. maç 31 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da oynanacak. 3. maç ise 2 Haziran'da İzmir'de oynanacak. Gerekmesi halinde 4. maç 4 Haziran'da İzmir'de, 5. maç ise 6 Haziran'da İstanbul'da oynanacak. - İZMİR