Galatasaray Genel Sekreteri kim, adı ne? Eray Yazgan kimdir?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 1-0 kazandıkları Galatasaray derbisi sonrası yönetim kurulu üyeleriyle birlikte RAMS Park'a geldi. Ali Koç ve yöneticiler, futbolcularla birlikte sahaya çıkıp galibiyeti kutlamak istedi. İlk bağlamda buna izin verilmese de ilerleyen dakikalarda Fenerbahçe yönetimi ve futbolcular sahaya geri dönüp derbi zaferini kutladı. Galatasaray Genel Sekreteri kim, adı ne?Eray Yazgan kimdir?

GALATASARAY GENEL SEKRETERİ ERAY YAZGAN KİMDİR?

20 Kasım 1975 İstanbul doğumlu olan Eray Yazgan, Galatasaray Lisesi 126. devre mezunudur. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nde tamamlamıştır. Henüz lise yıllarında turizm sektöründe yarı zamanlı olarak başladığı çalışma hayatına açıkhava reklamcılığında uzmanlaşarak devam etmiştir. 2000 yılında Kamera Reklam'da başladığı açıkhava reklam satış ve pazarlama kariyerine, News Outdoor'da yönetici olarak devam etmiş; 2007 - 2011 yılları arasında Ströer Kentvizyon'un Satış ve Operasyon Direktörlüğünü yürütmüştür.

Halen aktif olarak SAS Tanıtım ve Medya Hizmetleri A.Ş. ve Punica Medya ve Sportif Hizmetler AŞ'nin kurucusu ve sahibi olarak profesyonel hayatına devam etmekte olan Yazgan iyi derecede Fransızca bilmektedir.