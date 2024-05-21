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Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

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AFAD ve Kandilli'nin 21 Mayıs deprem listesi yayınlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de deprem mi oldu? Son depremler hakkında merak edilen bilgiler ve detaylar bu listede yer alıyor. Deprem bölgeleri ve şiddetleri hakkında güncel bilgileri içeriyor.

Afad ve Kandilli Rasathanesi 21 Mayıs Salı gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Mayıs İzmir'de deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Son depremler Fenerbahçe Kandilli İstanbul Ankara Deprem İzmir AFAD Futbol Hukuk Gündem Spor Haberler

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