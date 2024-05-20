Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Türkiye'ye dönme kararı aldı
Fenerbahçe'nin Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Samet Akaydın Türkiye'ye dönme kararı aldı. Peki, Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?
Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Fenerbahçe'nin Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Samet Akaydın Türkiye'ye dönme kararı aldı. Peki, Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Detaylar...
SAMET AKAYDIN FENERBAHÇE'YE DÖNECEK Mİ?
Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'ta oynayan Samet Akaydın, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapınca kadro dışı bırakıldı. Paylaşımını kaldırması talep edilen Akaydın, bu talebi reddetti ve kadro dışı kaldı. Durumu Fenerbahçe Kulübü'ne bildiren Akaydın, Türkiye'ye dönme kararı aldı.
ATATÜRK PAYLAŞIMI YAPTI, KADRO DIŞI KALDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Panathinaikos Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapan Samet Akaydın'dan paylaşımını kaldırmasını istedi.
FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNME KARARI ALDI
30 yaşındaki milli futbolcu paylaşımı kaldırmayan Samet Akaydın, Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı. Bu gelişmenin ardından durumunu Fenerbahçe Kulübü'ne bildiren Samet Akaydın, Türkiye'ye dönme kararı aldı.