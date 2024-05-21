Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağırıldı. Hulusi Belgü kimdir? Hulusi Belgü görevi ne, nereli?

HULUSİ BELGÜ KİMDİR?

Hulusi Belgü, 1966 yılında İstanbul'da doğmuştur ve İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini ise ABD'de San Diego National Üniversitesi'nde tamamlamıştır.Öğrencilik yıllarında ulusal ve uluslararası nakliye sektöründe çalışmıştır. Çeşitli firmalarda yöneticilik yapmış ve Etur Turizm Şirketi, Uluslararası Demir Ticaret AŞ ve Safir Gayrimenkul gibi şirketlerde faaliyet göstermiştir.

Ayrıca, İstanbul'daki Forum İstanbul AVM ve Türkiye genelindeki Forum Alışveriş Merkezleri'nin sahibidir. Multi Corporation'ın Türkiye iştirakinin temsilciliğini yapmış ve Multi Development Türkiye'de CEO olarak görev almıştır.

2013-2019 yılları arasında Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nde başkanlık yapmıştır.Özel yaşamında evli olan Belgü, üç çocuk babasıdır ve oğlunun adı 'Aleks'tir. Boyu 1.74 metre olan Hulusi Belgü, 81 kilogram ağırlığındadır ve akrep burcudur. Ayrıca, Fenerbahçe taraftarıdır.