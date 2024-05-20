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Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu

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Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği maç sonrası, Galatasaray'ın eski futbolcusu Evren Turhan'ın 7-0'lık galibiyet tahmini sosyal medyada gündem oldu. Maç öncesi "Galatasaray'ın 7-0 kazanacağını düşünüyorum. Rekorları kırdın mı tam olsun" diyen Turhan'ın yorumları, maç sonucuyla birlikte sosyal medyada dalga konusu oldu.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi ve şampiyonluk son haftaya kaldı.

7-0 TAHMİNİ GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe'nin kazandığı maçın ardından, Galatasaray'da bir dönem forma giyen Evren Turhan'ın maç öncesi 7-0'lık tahmini ise alay konusu oldu.

"REKOR KIRDIN MI TAM OLSUN"

Karşılaşmadan önce "Galatasaray'ın 7-0 kazanacağını düşünüyorum. Rekorları kırdın mı tam olsun" diyen sarı kırmızılı takımın eski futbolcusu Evren Turhan'ın yorumları, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Turhan'a birbirinden komik yorumlar yapıldı.

Haberler.com / Barış Polat - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Evren Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Abdullah KARAMAN:

Büyük ihtimalle dün gece bahis baronları devredeydi. yoksa Galatasaray bu kadar kötü olamaz. yenilmek için herşeyi yaptı.

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Gjerj Kastoroiti:

şampuan Ali koc

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YİĞİT TÜRKALP:

ama sahanızda skkkiiibbbb bbııırrraakkktttııı siiizzziii

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İsmail oruç :

Adam ne bilsinki sahada 10 tane ruh gezecek,dün GS li futbolcuları ben anlayamadım,fenerliler galbiyeti kendi başarıları zannediyorlar.

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