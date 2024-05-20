Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi ve şampiyonluk son haftaya kaldı.

7-0 TAHMİNİ GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe'nin kazandığı maçın ardından, Galatasaray'da bir dönem forma giyen Evren Turhan'ın maç öncesi 7-0'lık tahmini ise alay konusu oldu.

"REKOR KIRDIN MI TAM OLSUN"

Karşılaşmadan önce "Galatasaray'ın 7-0 kazanacağını düşünüyorum. Rekorları kırdın mı tam olsun" diyen sarı kırmızılı takımın eski futbolcusu Evren Turhan'ın yorumları, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Turhan'a birbirinden komik yorumlar yapıldı.