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Fenerbahçe, Galatasaray'ı 10 Kişiyle Yendi

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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin lider Galatasaray'ı 10 kişiyle 1-0 yenmesi, Kars'ta büyük coşkuyla kutlandı. Maç sonrası taraftarlar arasında gerginlik yaşandı ancak polis müdahalesiyle olaylar kontrol altına alındı.

TACETTİN DURMUŞ

KARS - Trendyol Süper Lig'de yılın derbi maçında Fenerbahçe'nin lider Galatasaray'ı kendi evinde 10 kişiyle 1-0 yenmesi, Kars'ta büyük coşkuyla kutlandı.

Trendyol Süper Lig'de son haftaya girilirken şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın oynadığı maçın son düdüğünün ardından her iki takımın taraftarları Faikbey Caddesi üzerinde bulunan Aslan heykeli önünde bir araya geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları sloganlar atarak karşı karşıya geldi. Olay yerinde bulunan kolluk güçleri olası kavga durumunu engelledi. Az sayıda Galatasaray taraftarını bölgeden uzaklaştıran polis ekipleri yoğun çaba harcayarak sükuneti sağladı. Bu sırada Aslan heykeli önünde uzun süre meşaleler eşliğinde marşlar söyleyen Fenerbahçe taraftarları, Faikbey Caddesi'nde galibiyet sevinci yaşadı. Uzun süren coşkunun ardından Fenerbahçe taraftarları olaysız bir şekilde dağılarak evlerine döndü.

Kaynak: ANKA / Yerel

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