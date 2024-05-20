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Ali Koç, Selahattin Baki'ye saldırdı: Sus dedim mi susacaksın

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray galibiyetinin ardından sahaya çıkarak yöneticiler ve futbolcularla kutlama yaptı. Stadyum boşaldıktan sonra çıkan gerginlikte Koç, kendi yöneticisi Selahattin Baki'nin yakasına yapışarak, ''Ben sus dedim mi susacaksın" ifadelerini kullandı. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri derbinin ardından stadyum boşaldıktan sonra çimlere çıkıp galibiyeti kutlamaya başladı.

MAÇ SONU KUTLAMA YAPTILAR

Stadyum yönetimi, tezahüratlar üzerine tamamen boş stadyumda müzik sesini açtı. Bazı Galatasaraylı idareciler sahaya girdi ve Fenerbahçe kafilesine tepki gösterdi. İki taraf arasında gerginlik çıkması üzerine güvenlik güçleri olayları yatıştırdı.

YAKASINA YAPIŞTI

O anlara damda vuran bir diğer görüntüde ise Ali Koç'un, kendi yöneticisi Selahattin Baki'nin yakasını tutarak "Ben sus dedim mi susacaksın" demesi sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Selahattin Baki Galatasaray Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (6)

ERKAN ÜNAL:

Koskoca Koç ailesi nelerle uğraşıyor,nerede o Vehbi Koçlar Rahmi Koçlar nereden nereye

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Nuri Aga:

Bu da böyle işte naparsın. Şımarık para çok da ondan.

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akrep kral:

futboldan çok soğudum

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Perwer:

Ali Koç’un bu kadar fanatik fenerli olduğunu bilmiyordum açıkçası.

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Kelaloğlu:

sevinmeyide bilmiyorlar sanki yenilmiş gibi gerginler

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Ertan Demirel:

Sov yapiyor , GS nin isine gelir bunun fb baskani kalmasi, kendi yöneticilerinden birine bu hareketi yapmasiyla ne kadar aciz ve ahlak yoksunu bir sahsiyet oldugunu tamamen gösterdi.Maci hakkiyla kazandi fb tebrikler cok jyi futbol oynadilar ayrica tebrikler .Son hafta heyecan sadece Konyaspor- GS macinda, fb rahat kazanir.Ayrica bazi futbolcularin futbol disinda yaptiklari ahlaksiz ve saygisiz hareketler hicmi hic yakismiyor.Taraftarlar da birbirine karsi küfürlü hakaretler hic yakismiyor.

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