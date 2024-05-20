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Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

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Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum ve beraberindeki 9 kişi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 5 kişi hakkında dünkü derbi maçı sonrasında yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL)- Galasataray Başkan Adayı Süheyl Batum ve beraberindeki 9 kişi, Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Galatarasay maçı sonrasında yaşanan olaylarla ilgili Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Batum, "Hiç kimsenin bankadaki bol sıfırlı paraları, Galatasaray'a laf söyleyebilme cüretini vermez. Kimse Galatasaray camiasına 'hırsızlar, şerefsizler' diyemez. Türkiye eğer bir hukuk devletiyse ceza kanununda da bunların karşılığı vardır" dedi.

Galatarasay Başkan Adayı Süheyl Batum ve beraberindeki 9 kişi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 5 kişi hakkında dünkü derbi maçı sonrasında yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Batum, İstanbul Adliyesi önünde konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Dün hepimizi üzüntüye sevk eden şeyler oldu. Galatasaray- Fenerbahçe arasında bir maç yapıldı. Bu maçlar yıllardır yapılır. Kazanan olur kaybeden olur. Ama maçtan sonra yapılanları Galatasaray Spor Kulübü'nün ve camiasının unutması mümkün değildir. Fenerbahçe Kulübü'nün Başkanı, Ali Sami Yen'in adını taşıyan statta bizim genel sekreterimizi açıkça tehdit etmiş, parmağını sallayarak 'Git buradan yoksa dayak yersin' demiş, hakikaten gitmeyen stat görevlisinin linç edilmesini izlemiş, arkasından o stat görevlisi dışarı doğru götürülürken başka bir eski yöneticinin arkadan inanılmaz yumruklarına maruz kalmıştır. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir olgu değildir. Hiç kimsenin bankadaki bol sıfırlı paraları, Galatasaray'a laf söyleyebilme cüretini vermez. Kimse Galatasaray camiasına 'hırsızlar, şerefsizler' diyemez. Türkiye eğer bir hukuk devletiyse ceza kanununda da bunların karşılığı vardır. Savcıya geldik ve gerekli suç duyurusunda bulunduk. Takipçisi olacağız."

Suç duyurusunda, Ali Koç ve 5 diğer Fenerbahçe üyesinin, "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlarından haklarında dava açılması talep edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Galatasaray Fenerbahçe Ali Koç Hukuk Politika Spor Güncel Haberler

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