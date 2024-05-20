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Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kongre üyeleriyle bir araya geldi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında bomba iddialar ortaya attı. Ali Koç'un silahlı adamlarla stada geldiğini öne süren Özbek, "Beraber stadyumdan ayrıldık. 2 saat sonra yolda haber aldım, geri döndüm. Ali Koç, 70-80 tane adamıyla, ki içlerinde 4'ü silahlı. Bu ayıptır. Eşkıyalıktır. Şehir eşkıyası diye tabir ettiğimiz şey bu. Öteye götürüyorum, bu terörizmdir" dedi.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi ve şampiyonluk son haftaya kaldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bazı kongre üyeleriyle bir araya geldi. Özbek, Ali Koç için dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ARTIK SEÇİMİN BİR ÖNEMİ YOK"

Dursun Özbek, "Seçimin artık önemi kalmamıştır. Ya ben seçilirim ya Süheyl Batum seçilir, ikimiz de Galatasaraylıyız. Topyekün mücadele, her şeyin önüne geçmiştir. Bütün camialara, bütün Türkiye'ye şunu göstermeliyiz; Ali Koç'un sadece seçim derdinde olduğunu göstermeliyiz. Kim seçilirse seçilsin Galatasaray sevgisiyle hareket edeceğinden hiç şüphem yok" diye konuştu.

Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi

"BU TERÖRİZMDİR"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sözlerinin devamında "Beraber stadyumdan ayrıldık. 2 saat sonra yolda haber aldım, geri döndüm. Ali Koç, 70-80 tane adamıyla, ki içlerinde 4'ü silahlı. Bu ayıptır. Eşkıyalıktır. Şehir eşkıyası diye tabir ettiğimiz şey bu. Öteye götürüyorum, bu terörizmdir. Terörist ne yapıyor, benzer şekilde silahlı adamlarını topluyor, geliyor, bir yeri basıyor, kurşunluyor" ifadelerini kullandı.

"CESEDİMİ ÇİĞNEMESİ GEREKİYOR"

Özbek "Orada olmamam belki de olayları belli bir seviyede, daha üst boyuta geçmesini engellemiştir. Orada olsaydım, benim cesedimi çiğnemeden oradan içeriye adım atamazdı" dedi.

Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi

SEÇİM BİLGİLENDİRME TOPLANTILARINI DURDURDU

Üyelere bir bilgilendirme mesajı atan Dursun Özbek, mesajında, "Hiçbir seçim, kötülerle, ahlaksızlarla mücadele ederek kazanılacak şampiyonluktan daha değerli değildir. Bugünden itibaren tek konsantrasyonumuz, bu şehir eşkıyalarına karşı kazanacağımız 24. şampiyonluktur. Bu nedenle üyelerimizle yapmayı planladığımız seçim bilgilendirme toplantılarını durduruyoruz. İyilik yine kazanacak, şampiyon biz olacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Dursun Özbek Galatasaray Fenerbahçe Ali Koç Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Şükrü Polat:

55 bin kişi nereye gitti. 70 kişiye karşı:)))gemiyi terketmisler

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Arman Usa:

Tirsak tavuk akli sira gundem yapiyor

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Abdullah KARAMAN:

Bir zamanlar İbrahim Tatlıses de öyle geziyordu. Ama ne oldu? Abdullah uçmak havayı söndürdü.

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