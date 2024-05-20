Türk futbolunda kazan kaynıyor! Fenerbahçe'den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in basın toplantısı düzenlediği sırada sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertlilerin paylaşımında, "Ağlamak güzeldir diyor bak Sezen... Şimdi ağlamak geldiyse içinden... Ne fark eder, ne fark eder..." ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği derbinin ardından yaşanan olayların yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Özbek'in konuşma yaptığı sırada sarı-lacivertli kulüpten bir paylaşım geldi.
SEZEN AKSU GÖNDERMESİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in basın toplantısına başladığı sırada Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ağlamak güzeldir diyor bak Sezen... Şimdi ağlamak geldiyse içinden... Ne fark eder, ne fark eder..." ifadeleri kullanıldı.