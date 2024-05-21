Üye Girişi
Haberler

Ne Fener ne Beşiktaş! Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho'yu bitiriyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği teknik direktör Jose Mourinho için yeni bir iddia ortaya atıldı. Portekizli hocaya Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın da talip olduğu ve bu transfer için ciddi çalışmlar yaptıkları öğrenildi.

Yeni sezon çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, deneyimli teknik direktör Jose Mourinho ile yakından ilgilendiği ve görüşmeler gerçekleştidiği biliniyor.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın bizzat görüştüğünü açıklamasının ardından Beşiktaş cephesi de Jose Mourinho ile temasa geçmişti. Süper Lig'e geleceği konuşulan deneyimli teknik adam hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

AL-ITTIHAD DEVREYE GİRDİ

Portekiz basınında çıkan haberlere göre, deneyimli hocayla ilgilenen Fenerbahçe ve Beşiktaş'a rakip çıktığı belirtildi. Haberde Jose Mourinho ile Al-Ittihad'ın da ilgilendiği öne sürüldü. Suudi Arabistan ekibinde yönetiminin çoğunluğunun 61 yaşındaki hocaya onay verdiği ve bu yönde ciddi çalışmalara başladığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Suudi Arabistan Aziz Yıldırım Jose Mourinho Fenerbahçe Portekiz Beşiktaş Spor Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor

İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor

 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

 Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza

Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title