UEFA'dan Galatasaray paylaşımı UEFA, Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000 tarihinde Arsenal'i geçerek kazandığı UEFA Kupası'nın yıl dönümü ile ilgili paylaşımda yaptı.

UEFA, Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000 tarihinde Arsenal'i geçerek kazandığı UEFA Kupası'nın yıl dönümü ile ilgili paylaşımda yaptı. UEFA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Taffarel, Popescu, Hagi... Galatasaray, 2000 yılında UEFA Kupası finalinde Arsenal'i penaltılarla 4-1 mağlup ederek kazandı" denildi. Ayrıca final müsabakasının görüntüleri paylaşıldı. (İHA) Kaynak: İHA