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Sofiane Feghouli'ye Galatasaray maçı öncesi 5 maç ceza

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Fatih Karagümrük'ün deneyimli oyuncusu Sofiane Feghouli, Mondihome Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın cezası olarak 2 maç men ve hakeme yönelik hakareti nedeniyle de 3 maç men cezası aldı.

PFDK, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fatih Karagümrük'ün tecrübeli futbolcusu Sofiane Feghouli'ye 5 maç men cezası verdi.

5 MAÇ CEZA ALDI, GALATASARAY MAÇINDA YOK

Yapılan açıklamada, 'Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.05.2024 tarih ve 78 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu SOFIANE FEGHOULI'nin, 04.05.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu SOFIANE FEGHOULI'nin, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir" denildi.

Sezonu kapattı! Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza

Haberler.com / Kaan Güler - Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu Sofiane Feghouli Fatih Karagümrük Kayserispor Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (7)

Yasin Özsoy:

Şaşırdık mı

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Murat Yılmaz:

TFf'nin yaptığı normal bir durum.Zaten neden ceza aldı o da belli değil..Sanırim Karagümrük bu hafta Galatasaray'da oynayacagı içindir herşey..!

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Şükrü Polat:

Tesafude bak:)) tiyatro deyince zorlarına gidiyo.

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Hakan Ucan:

Gs nin eski topçuları gittikten sonra yine gs ye hizmet ediyorlar . Hakikaten tam rezalet bir lig oldu ..

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Veysel null:

haberler yorum umu neden paylasmiyorsunuz hayırdır? bu haberdeki başlıktan belli siz de mi adaletsizlikten yanasınız? Feghouli ye hakeme kötü sözler söylediği için ceza verilirken Mert Hakan a neden ceza verilmedi. Bu Mert Hakan tüm Türkiye'nin gözü önünde sesi duyulacak şekilde hakeme buradan çıkamazsın diyerek tehdit etti. yetmedi küfürler etti defalarca ve o da yetmedi Pendikspor taraftarına ahlaksızca üst üste kol hareketleri yaptı üstelik bunların hepsi maç esnasında oldu. Mert Hakan a neden ceza verilmedi?

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Süleyman KARADAĞ:

Ben maçı izledim, ikili bir mücadele sonunda gelişen bir olay oldu. Feguli bu hareketleri Galatasarayda iken de yapiyordu. Sinirlerine hakim olan bir oyuncu degil. Değişik yorumlar yazılmış buraya. Arkadaşlar! Feguli'nin Galatasaray'a karşı oynaması Galatasaray'a avantaj sağlar, oynamaması değil! Az biraz düşünün.

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Mehmet Ceylan:

Tiyatroya devam, ceza almayıp oynasaydı, hayatının maçını oynardı adam

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