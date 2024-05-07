İrfan Can derbide yok mu? Galatasaray Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci yok mu, sakat mı?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'ye bu karşılaşmada sakatlanan ve oyundan sekerek çıkmak zorunda kalan İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci yok mu, sakat mı?

İRFAN CAN DERBİDE YOK MU?

TRT Spor'un haberine göre, İrfan Can Kahveci'nin sol alt adalesinde 2.derece yırtık tespit edildi. İrfan'ın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 28 yaşındaki futbolcunun Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor.

KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Fenerbahçe'de bu sezon 30'u ilk 11 olmak üzere tüm kulvarlarda 46 maça çıkan İrfan Can Kahveci, söz konusu karşılaşmalarda 18 gol, 12 asistlik performans sergiledi.