Okan Buruk bütün takımı kenara çekti: Rehavet istemiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son haftalarının nefesleri kestiği Süper Lig'de son viraja girilirken temkini elden bırakmıyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı, Florya'da bütün takıma net bir uyarı yaptı.

"DAHA BİR ŞEY BİTMEDİ"

Fanatiğin haberine göre tecrübeli hoca öğrencilerine, "Hayır, daha hiçbir şey bitmedi. Biz Fenerbahçe'nin maçına bakmadan, 3'te 3 yapacağız. Daha önce de söylediğim gibi, kazana kazana şampiyon olacağız" dedi.

Başarılı teknik adam, kalan maçlarda da kazanan takımı bozmadan yola devam etmeyi ve Galatasaray'ın başında kırdığı, tekrar ulaşılması zor rekorları daha da geliştirmeyi hedefliyor.