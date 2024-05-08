Üye Girişi
Haberler

Okan Buruk bütün takımı kenara çekti: Rehavet istemiyorum

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile olan 6 puanlık farka rağmen futbolcularına rehavet havası istemediği konusunda uyardı. Tecrübeli hoca, "Daha hiçbir şey bitmedi. Biz Fenerbahçe'nin maçına bakmadan, 3'te 3 yapacağız. Kazana kazana şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son haftalarının nefesleri kestiği Süper Lig'de son viraja girilirken temkini elden bırakmıyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı, Florya'da bütün takıma net bir uyarı yaptı.

"DAHA BİR ŞEY BİTMEDİ"

Fanatiğin haberine göre tecrübeli hoca öğrencilerine, "Hayır, daha hiçbir şey bitmedi. Biz Fenerbahçe'nin maçına bakmadan, 3'te 3 yapacağız. Daha önce de söylediğim gibi, kazana kazana şampiyon olacağız" dedi.

Okan Buruk bütün takımı kenara çekti: Rehavet istemiyorum

Başarılı teknik adam, kalan maçlarda da kazanan takımı bozmadan yola devam etmeyi ve Galatasaray'ın başında kırdığı, tekrar ulaşılması zor rekorları daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Okan Buruk Spor Haberler

Bakmadan Geçme

9 Mayıs2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 MayısResmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 9 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 9 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 9 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 9 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman ZTK 2024? Bayern Münih elendi mi? Real Madrid-Bayern Münih maçı ne oldu, kim elendi? Sampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak 2024? Wembley hangi takımın sahası? Şampiyonlar Ligi kim finale çıktı? Real Madrid elendi mi, Bayern Münih elendi mi?
500

Yorumlar (5)

Veysel null:

Hoca dediğin böyle olur... Helal olsun hocam bastır, asla acıma.

56
3
yanıtYanıtla
?í???:

yakışır??

51
4
yanıtYanıtla
Hasan Sabri Tüçel:

Fenerbahçe her sezon lige başlarken şampiyonuz derken, Galatasaray 3 maç kala, 6 puan fark atmış diyemiyor. Galatasaray farkı bu işte!

38
8
yanıtYanıtla
osman Öztürk:

Dogru ne olur ne olmaz.Destek çekilirse üç maçı da kazanamayız diye düşünüyor sanırsammmm

yanıt0
yanıt4
Turgay KAYA:

osman, doğuştan mı böylesin yoksa zamanla mı bu seviyeye ulaştın..?

yanıt2
yanıt0
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title